«В выходной день на квасе можно две тысячи получить» 1 24.06.2021, 8:59

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Фото: Максим Тарналицкий

Кто зарабатывает на жаре в Беларуси.

Такой жары белорусы не видели за всю историю метеонаблюдений, и это не преувеличение: столбик термометра местами шагнул выше 36 градусов! В Минске плавится под ногами асфальт, а изнуренные жарой люди передвигаются перебежками от ларька с мороженым к ларьку с квасом и подносят купленное ко лбу, чтобы услышать приятное «пшшшш». А пока одни спасаются от жары, другие стоят на самом пекле и неплохо на этом зарабатывают. Журналисты onliner.by прошлись по городу, чтобы узнать, как выросла выручка от антижар-товаров.

В жару выручка от кваса была 440 рублей, в дожди — 38

Многие продавцы мороженого и кваса начали работать только в июне, потому что в мае еще было прохладно. И последнее время для них — жара во всех смыслах. У торгового центра «Силуэт» можно найти сразу все: квас, мороженое и горячую кукурузу.

— Мороженого берут очень много, вчера удалось продать на 200 рублей. Только привезли самое ходовое — это лимон-мята, — как оно уже закончилось. Даже горячую кукурузу отлично берут, несмотря на жару: вчера я продала четыре коробки, в каждой по 48 штук, — рассказывает Женя, которая прячется под зонтиком от аллергии на солнце.

Если присмотреться, кваса на разлив по городу не так уж и много. Если несколько лет назад такие точки вырастали в жару на каждом пятачке, то теперь придется поискать. Цены — от 70 копеек за 200 мл.

— Да, точек с квасом сейчас немного, но я не знаю, почему так. Знаю, что есть еще на Комаровке бочковой квас, но он не холодный и весь такой натуральный. А я люблю этот, он с газиками и вкуснее, — рассказывает девушка по имени Лиза. — Я не знаю, как спасаться от жары, поэтому пью много кваса. Людей, особенно к вечеру, так много, что как только человек отошел, я забываю, что он взял.

Под рукой продавца что-то вроде самодельной кассовой книги: в нее крестиками ставится количество проданного кваса, общее число подсчитывается в конце каждого дня. В крестиках — почти весь лист.

— Пару дней назад выручка была 440 рублей, а в дожди можно за день и на 38 рублей продать. Так что сильно зависит от погоды, — подвела подсчеты девушка.

Про натуральность кваса сказать сложно — состава нет ни на одной бочке в городе, но этот оказался самым вкусным из всех попробованных сегодня.

Продавцы — от школьников до пенсионеров

В парке Челюскинцев в полуденный зной немноголюдно. Дети плещутся в фонтане, мамы с колясками берут квас, а пенсионеры полушепотом обсуждают обстановку в стране. Продавец мороженого у входа подпирает рукой щеки и констатирует: людей нет!

— Сегодня мы продали буквально пару штук, выручка будет небольшая, а во вторник было жарко, наторговали на 320 рублей. Но у нас вечером берут хуже, чем утром, так что день потерян, — подытожила женщина.

Скучают и продавцы попкорна с шашлыком — их в жару обходят стороной.

Еще одно наблюдение — продавцами в парке работают либо школьники, либо вчерашние школьники. Девушке, продающей мороженое, квас и кукурузу, всего 16 лет.

— Я пришла сюда по совету подруги в начале мая, хочу заработать на новый телефон, — говорит она. — Кукурузу берут не очень, в мае было лучше — и по 150 штук за день. Всего в будние дни выходит выручки примерно на 800 рублей, в жаркие выходные — до 1500 рублей. В день платят 40 рублей плюс премия, если много продали (то есть почти всегда). Вообще мне здесь очень нравится, но эта жара достала, быстрей бы дождь!

Продавцы кофе говорят, что многие люди в жару перешли на мятный чай, но по утрам берут и кофе. «Я невыспавшегося зомби вижу издалека. По кругам под глазами», — смеется парень.

В киоске «Белсаюздрук» приятная прохлада, но практически пустой холодильник с водой и мороженым — все раскупили.

— Все расхватали под ноль! Вчера был полный холодильник мороженого, еле утрамбовала. А сегодня пара упаковок осталась, жду новый привоз. Тут студентов много проходит, а магазинов вокруг почти нет, вот все сюда и бегут. Кофе тоже берут, но намного меньше. Всегда есть любители пить его по утрам, даже в жару, — говорит продавец.

Женщина вытаскивает из упаковки только что привезенные бутылки и начинает наполнять холодильник. Говорит, что решила увольняться:

— Я пенсионерка, моя пенсия — 530 рублей, хотя работала я очень тяжело. На лекарства даже не хватает, вот и пришлось идти сюда работать с больными ногами (продавец показывает перевязанные эластичным бинтом ноги с множеством вен. — Прим. Onliner). Платят тут копейки: 400—500 рублей. Я работала на полставки, а на время отпусков меня попросили на полную поработать. Спустя месяц поняла, что не смогу больше — не с моими ногами стоять здесь. Здоровье только еще больше угроблю. Ну ладно я с пенсией, а как молодежи жить и снимать на эти деньги жилье?

B>Спрос на мяту, квас и... пуховые платки

Первое, что бросается в глаза на Комаровском рынке, — палатка у входа с пуховыми одеялами и носками, от одного взгляда на которую становится еще жарче. Подходим поближе, чтобы убедиться, что это не последствия теплового удара. И вправду вязаная (местами даже волчья) шерсть. Продавец охлаждается мороженым и предлагает носки от 10 до 25 рублей.

— Это молодежь у нас привыкла все по сезону покупать, а люди старшего поколения берут тогда, когда у них есть деньги. Сейчас как раз дачный сезон, трат у пенсионеров поменьше. Многие подарками запасаются. Кроме того, такие вещи не в сезон всегда дешевле на 10—15%, — рассказывает продавец. — К тому же прошлая зима была настолько холодной, что люди оказались к ней не готовы, поэтому теперь закупаются заранее.

«Ань, подай веник! Пора попариться уже!» — долетает откуда-то с рядов звучный хохот. Продавцы сезонных лакомств обмахиваются газетками и поливают ноги и голову холодной водой.

— Сейчас самый спрос на цитрусы и мяту. Мяту многие берут целыми охапками — для мохито, чая и лимонадов. Рестораны себе тоже берут. А я мятный чай завариваю на ночь и потом пью здесь со льдом, охлаждаюсь, — говорит продавец. — На своем веку такого пекла не помню. У меня дома забытое на столе молоко за час прокисло, представляете?

Также между рядами стоят небольшие зонтики с разливным квасом под ними. Становимся в очередь. Продавец громко чихает в сторону, покупательница шарахается. «А у вас точно не простуда и не „корона“?» — с недоверием смотрит она на стаканчик напитка.

— Да это у меня уже на солнце аллергия! — отмахивается продавец и открывает краник с холодным квасом. — Все лето здесь стою, людей — просто нашествие! Хотя открылись мы позже из-за того, что май был холодный. В выходные народу много, так что получается по 1,5—2 тысячи в день выручить. Вчера пришла домой и просто рухнула без сил!

В торговом центре «Импульс» настроили работу кондиционеров — теперь они работают во всю мощь, и покупатели выбирают себе солнечные очки, не обливаясь потом. По цене — от 15 до 50 рублей.

— Погода нас пока очень сильно подводит. Каждый год солнечные очки начинали покупать в марте-апреле, а последние два года — не раньше июня, — рассказывает улыбчивая девушка Татьяна. — В выходные я сейчас продаю по 15—20 пар очков, панамы тоже хорошо берут. В нашем ТЦ обычно в будни продажи лучше, чем в выходные. А у меня они есть всегда, соседки даже говорят, что я тут место наворожила. На самом деле люди чувствуют, что я их люблю. У меня столько любви, что хочется с каждым поделиться!

А вот с солнцезащитными кремами — засада. Обойдя весь первый этаж, мы увидели лишь считанные павильончики с очень скудным выбором тюбиков. Продавцы хором говорят: «А их пока не привозят!». С поставками у мелкого опта проблемы из-за закрытых на все засовы границ, а популярная Nivea распродалась и стала «запрещенкой».

Продажи репеллентов и надувных кругов за месяц выросли в 2—3 раза

Получив свой заряд любви, идем в центральный универмаг города. Несмотря на невыносимую жару на улице и обед буднего дня, людей немало. В отделе косметики очередь, а в ней — женщина с охапкой разных репеллентов.

— Я купила несколько пластинок для розетки в дом от комаров, несколько на дачу. Еще один — для улицы: их зажигаешь — и ни один кровопийца не подлетит. Вот этот — внучке, специальный для детей, не вонючий. Специальный от слепней и комаров — мужу, он с рыбалки весь покусанный приезжает. А еще купила от клещей, самый мощный! В прошлом году взяла дешевый, так меня клещ и укусил. Пришлось таблетки пить потом, — делает интересный вывод Зинаида Валерьевна.

Продавец подтверждает: по сравнению с маем покупки репеллентов выросли вдвое. Кремов от солнца в ЦУМе тоже целые стеллажи, выбирай любой. Кое-где даже скидка 50%. Но бума на них нет.

— Я бы не сказала, что тут какой-то ажиотаж. Кремов от солнца покупают не больше, чем в мае. Если не меньше. Но, наверное, их заранее закупили, когда первое солнце вылезло, — предполагает продавец.

В отделе спорттоваров самая популярная позиция месяца — наборы для игры в бадминтон. На втором месте — мячи для футбола и волейбола. А абсолютный чемпион отдела — надувные круги и детские бассейны.

— Продажи выросли раза так в 2—3. Стали хорошо брать туристические коврики для загара, гамаки. Трубки и маски для плавания берут, а вот ласты — нет. Но в этом сезоне ничего сверхъестественного нет, такой всплеск у нас каждый год. Потом наступает затишье, — рассказывает девушка.

То же самое — в магазине «Спортмастер»: обезумевшие от жары люди скупают все, что попадается под руку. Пришлось срочно заказывать некоторые товары.

— Первое, что закончилось и было экстренно дозаказано, — это товары для отдыха на воде. То есть матрацы, нарукавники, круги, бассейны, маски для подводного плавания. Покупают все, уже мало обращая внимания на цены и характеристики, — объясняет директор магазина. — Второй волной пошли все походные штуки: начиная от палаток (как кемпинговых, так и трекинговых) и заканчивая посудой — мангалы, шампуры, холодильные сумки. Ну и третья волна — велосипеды и ролики, но это мало связано с погодой, просто у них всегда в это время продажи растут.

В Каталоге Onliner с 14 июня такой же бум на противознойные товары. По сравнению с 1—13 июня заказы некоторых товаров в период с 14 по 22 июня выросли в разы. Например, спрос на вентиляторы увеличился на 822%, бассейны прибавили 502%, аксессуары для бассейнов — 628%, кондиционеры — 688%, химия для бассейнов — 400%.

Производители мороженого тоже радуются взлету продаж.

— Конечно, в жару продажи пошли вверх. По сравнению с маем продажи самого популярного мороженого — ванильного и шоколадного пломбира — выросли у нас на 37%. Также хорошо берут лимонное мороженое, — рассказали в компании «Нордар».

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