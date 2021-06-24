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МИД Германии: Мы требуем освобождения всех политических заключенных в Беларуси

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  • 24.06.2021, 9:17
МИД Германии: Мы требуем освобождения всех политических заключенных в Беларуси

В Берлине прокомментировали начало суда над Тихановским.

Правительство Германии прокомментировало начинающийся 24 июня процесс против Сергея Тихановского, потребовав освободить всех политзаключенных в Беларуси.

Правительство Германии требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси. С таким заявлением перед началом судебного процесса над блогером Сергеем Тихановским выступила представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) в Берлине в среду, 23 июня, передает dw.com.

"Мы требуем освобождения всех политических заключенных и восстановления принципов правового государства. А также осуждаем насилие и действия властей в отношении демонстрантов в Минске и решительно предостерегаем от ограничения прав на свободу мнения, как это сейчас происходит" - подчеркнула Адебар.

Первое заседание по делу в отношении Тихановского назначено на четверг, 24 июня. Оно пройдет в СИЗО №3 в Гомеле в закрытом режиме.

Непосредственно по поводу начинающегося 24 июня судебного процесса Мария Адебар заявила: "О том, как мы оцениваем конкретный процесс, можно будет говорить после того, как он начнется".

Вместе с Тихановским на скамье подсудимых - оппозиционный политик Николай Статкевич, создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, а также еще три фигуранта - Артем Саков, Дмитрий Попов и Владимир Цыганович.

Тихановскому может грозить до 15 лет лишения свободы.

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