Фотофакт: «Ева» – белорусская «Мона Лиза» в центре Минска 24.06.2021, 9:29

Посетители галереи долго на нее смотрят, а некоторые даже делают совместное селфи.

Накануне во Дворце искусств была открыта экспозиция «Белгазпромбанка», арестованная год назад.

В коллекции «Арт Беларусь» – работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других всемирно известных выходцев из белорусских земель. Всего около 150 работ.

В центре внимания – «Ева» Хаима Сутина, которая стала одним из символов прошлого года для сторонников перемен в Беларуси. По словам очевидцев, посетители галереи долго на нее смотрят, а некоторые даже делают совместное селфи.

Как выглядит экспозиция – смотрите в фотосюжете «Белсата».

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