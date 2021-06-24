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Фотофакт: «Ева» – белорусская «Мона Лиза» в центре Минска

  • 24.06.2021, 9:29
Фотофакт: «Ева» – белорусская «Мона Лиза» в центре Минска

Посетители галереи долго на нее смотрят, а некоторые даже делают совместное селфи.

Накануне во Дворце искусств была открыта экспозиция «Белгазпромбанка», арестованная год назад.

В коллекции «Арт Беларусь» – работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других всемирно известных выходцев из белорусских земель. Всего около 150 работ.

В центре внимания – «Ева» Хаима Сутина, которая стала одним из символов прошлого года для сторонников перемен в Беларуси. По словам очевидцев, посетители галереи долго на нее смотрят, а некоторые даже делают совместное селфи.

Как выглядит экспозиция – смотрите в фотосюжете «Белсата».

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