Фотофакт: «Ева» – белорусская «Мона Лиза» в центре Минска
- 24.06.2021, 9:29
Посетители галереи долго на нее смотрят, а некоторые даже делают совместное селфи.
Накануне во Дворце искусств была открыта экспозиция «Белгазпромбанка», арестованная год назад.
В коллекции «Арт Беларусь» – работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других всемирно известных выходцев из белорусских земель. Всего около 150 работ.
В центре внимания – «Ева» Хаима Сутина, которая стала одним из символов прошлого года для сторонников перемен в Беларуси. По словам очевидцев, посетители галереи долго на нее смотрят, а некоторые даже делают совместное селфи.
Как выглядит экспозиция – смотрите в фотосюжете «Белсата».