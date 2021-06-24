Врачи назвали самый полезный способ приготовления картофеля 3 24.06.2021, 9:38

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Он позволяет сохранить находящиеся в клубнях витамины.

Обжарить картофель со сметаной и беконом – не самый полезный способ насладиться им.

Врачи рассказали, что полезнее – печеный, отварной или тушеный картофель, пишет u-news.com.ua.

Диетолог Мила Ярзабковски подчеркнула важность приготовления при употреблении картофеля. «Лучший способ есть картофель – целиком, необработанным», – сказала она. По ее словам, лучший способ его приготовления – это запекание картофеля в духовке. При запекании или готовке в микроволновой печи картофель теряет наименьшее количество питательных веществ.

Следующий по пользе способ приготовить картофель – приготовление на пару, при котором потеря питательных веществ меньше, чем при варке. Дело в том, что варка картофеля приводит к значительной потере питательных веществ, поскольку водорастворимые питательные вещества вымываются в воду.

В картофеле эти водорастворимые питательные вещества включают витамины группы B, витамин C, калий и кальций. Если вы отварите овощ, 80 процентов витамина С в картофеле может уйти в канализацию. То же самое может случиться с очищенным картофелем, который оставляют замачиваться – метод, используемый для предотвращения потемнения. Однако, если вы используете воду после варки картофеля в качестве бульона, вы все равно получите некоторые питательные вещества.

Как бы вы ни варили картофель, старайтесь есть кожуру. По словам Ярзабковски, кожура содержит больше питательных веществ, включая большую часть растительной клетчатки, чем остальная часть картофеля.

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