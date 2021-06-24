Режим снова «залез в будку» 11 24.06.2021, 9:58

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Состояние сумасшедшего диктатора по-прежнему нестабильное.

Хунта погавкала в Бресте, сделала набег на «Юркас» и «21 век», а затем снова залезла в будку. Не слышно угроз, не видно контрсанкций. Вчера в Совмине должна была состояться встреча на тему, как жить дальше. «Крэпкие хозяйственники» чешут репы. В академии пересидента к таким вызовам их не готовили, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Однако новости плохие: сегодня секторальные неприятности ждут нефтехимию, финансовый сектор, табачную отрасль, калийную сферу, телекоммуникации, производителей оружия и продукции двойного назначения. Таким образом, спешная продажа Олексиным «МТБанка» - мартышкин труд. Привыкайте, теперь за вами будут плотно следить. Даже в России, где за контрабанду в рамках ЕАЭС хотят ввести уголовную ответственность.

Сегодня синепалый террорист намеревается выбраться в Свислочь. Также на всякий случай марафетят «Красносельскстройматериалы». Ожидается вторая часть стенд-апа «сами вы нацисты» и «даже в 1941 году на Беларуси напали один раз, а тут сразу дважды».

На пятницу вместо выпускного бала, который тоже до последнего был возможен, будут Жировичи.

Однако напомним четкий и ясный посыл ксендза Барка: прощения не может быть без покаяния. Без этого ложь и зло не могут превратиться в в правду и добро, даже если карманный Веня, молясь, лоб расшибет.

Однако в графике могут быть изменения. Состояние сумасшедшего деда по-прежнему нестабильное. Тем более с учетом аномальной жары. Мешки под глазами и заплетающийся язык вчера были слишком заметны. По-хорошему нужно было бы вообще сидеть дома, но «плохой пациент», как говорил Коля, действует наперекор здравому смыслу не только в случае с посадкой самолета или нелегальными мигрантами.

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