закрыть
24 июня 2021, четверг, 11:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режим снова «залез в будку»

11
  • 24.06.2021, 9:58
  • 13,798
Режим снова «залез в будку»

Состояние сумасшедшего диктатора по-прежнему нестабильное.

Хунта погавкала в Бресте, сделала набег на «Юркас» и «21 век», а затем снова залезла в будку. Не слышно угроз, не видно контрсанкций. Вчера в Совмине должна была состояться встреча на тему, как жить дальше. «Крэпкие хозяйственники» чешут репы. В академии пересидента к таким вызовам их не готовили, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Однако новости плохие: сегодня секторальные неприятности ждут нефтехимию, финансовый сектор, табачную отрасль, калийную сферу, телекоммуникации, производителей оружия и продукции двойного назначения. Таким образом, спешная продажа Олексиным «МТБанка» - мартышкин труд. Привыкайте, теперь за вами будут плотно следить. Даже в России, где за контрабанду в рамках ЕАЭС хотят ввести уголовную ответственность.

Сегодня синепалый террорист намеревается выбраться в Свислочь. Также на всякий случай марафетят «Красносельскстройматериалы». Ожидается вторая часть стенд-апа «сами вы нацисты» и «даже в 1941 году на Беларуси напали один раз, а тут сразу дважды».

На пятницу вместо выпускного бала, который тоже до последнего был возможен, будут Жировичи.

Однако напомним четкий и ясный посыл ксендза Барка: прощения не может быть без покаяния. Без этого ложь и зло не могут превратиться в в правду и добро, даже если карманный Веня, молясь, лоб расшибет.

Однако в графике могут быть изменения. Состояние сумасшедшего деда по-прежнему нестабильное. Тем более с учетом аномальной жары. Мешки под глазами и заплетающийся язык вчера были слишком заметны. По-хорошему нужно было бы вообще сидеть дома, но «плохой пациент», как говорил Коля, действует наперекор здравому смыслу не только в случае с посадкой самолета или нелегальными мигрантами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин