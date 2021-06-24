Глухой тупик российского кораблестроения 5 Александр Коваленко, sprotyv.info

24.06.2021, 10:24

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Отрасль деградирует.

Вчера в России, в Санкт-Петербурге, открылся X-й Международный военно-морской салон. Вот только чем-либо удивлять на этом салоне вряд ли смогут российские кораблестроители. Во-первых, потому что практически вся представленная экспозиция — это в основном проекты, которые не единожды уже демонстрировались. Во-вторых, многие из тех проектов, которые были запущены в минувшие года, мягко говоря, показали себя не с лучшей стороны.

Например, такой проектный лидер России как Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) привез на салон всем прекрасно знакомые проекты, авианосцев, универсальных десантных кораблей, корветов и даже эсминца. Или правильнее было бы тоже сказать, эсминцев?

Дело в том, что точно так же как Россия до сих пор не может определиться с тем, какой ей нужен новый, перспективный авианосец, проекта 23000Э, или супер-авианосец, или средний или малый, она не может определиться и с тем, какой ей нужен эсминец, а именно, водоизмещением до 20 тыс тонн, до 15 тыс тонн или менее 10 тыс тонн.

Во многом такие размышления обусловлены тем, что в нынешних технических и технологических реалиях, а также, банально культуры производства, российские верфи не способны вести работы по проектам военных кораблей водоизмещением более 10 тысяч тонн.

Кроме того, в условиях действия санкций и при отсутствии доступа к западных технологиям, отрасль деградирует. Деградирует как в вопросах качественного кораблестроения, так и оснащения производимой продукции высокотехнологичными и надежными узлами и агрегатами.

То, как развивается строительство универсальных десантных кораблей «Прибой» на заводе «Залив» в оккупированном Крыму, заложенных с помпой и пафосом в 2020 году, яркое тому подтверждение. Если быть совсем точным, то строительство сейчас лишь имитируется, но не движется.

Что же до тех проектов, которые удалось реализовать, то многие из них можно охарактеризовать как «лучше бы и не удалось». Например, БДК проекта 11711, флагманом которых является «Иван Грен», корабль, введенный в состав флота с кошмарной остойчивостью и огромным количеством дефектов. Все эти ошибки попытались исправить во втором корабле серии «Петр Моргунов», но получилось ничуть не лучше.

Именно по этой причине, третий и четвертый БДК проекта 11711 буду отличаться, что от первого, что от второго, но будут ли при этом лучше? Фактически, X-й Международный военно-морской салон — это лакмусовая бумажка того, насколько глубок кризис кораблестроения в России и, фактически, в каком тупике находится эта отрасль, проявляющая признаки жизни, но лучше бы не проявляла их вовсе.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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