Европу накрыло гигантское пылевое облако из Сахары: чем это грозит

Европу накрыло гигантское пылевое облако из Сахары: чем это грозит3
- 24.06.2021, 10:39
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Вчера огромный шлейф пыли пролетел над Сицилией и югом Италии.
Сегодня, 24 июня плотное облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть юго-восточной Европы. В сочетании с жарой это облако может вызвать снижение качества воздуха, а также респираторные заболевания.
Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на The Watchers.
"Очень плотное облако пыли Сахары последние пару дней движется над Средиземным морем в Италию и юго-восточную Европу. В сочетании с исключительно высокими температурами, влияющие на регион, эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеванием и снижению индекса качества воздуха",- говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня облако пыли распространится на юго-восточную часть Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию.
Кроме того, 25 июня от пылевого облака пострадают южная Италия и западная Греция.
Вчера огромный шлейф пыли пролетел над Сицилией и югом Италии, большой частью Боснии и Герцеговины, Албанией и западной Грецией.