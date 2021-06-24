«Друг Си крайне негодует, что друг Лу оказался безмозглым» 11 24.06.2021, 11:57

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фото: reuters

Узурпатор в корне нарушил все ранее достигнутые договоренности.

Коллективный "друг Си" крайне негодует, что "друг Лу" оказался безмозглым и тем более не китайским болванчиком. Есть собственно из-за чего. Действия белорусской власти в корне нарушили все ранее достигнутые договоренности, поделился своей информацией телеграм-канал "Минская семибоярщина".

Они губительным образом сказываются на китайском стратегическом проекте "шелковый путь". На днях немецкая сторона выразила крайнюю озабоченность сохранения стабильности межконтинентальных железнодорожных перевозок грузов из Китая (40 поездов в неделю). Предварительная оценка только прямых убытков китайских программ в 2021 году оценочно составляет не менее $7.5 млрд. долларов. Данные потери необходимо помножить на внеплановые затраты и время. Которое, как известно, дороже всего.

Китайские госкорпорации, входящие в "фонд шелкового пути", направили совместную докладную записку в Политбюро. В ней выражена крайняя тревога и озабоченность последствиями финансовых и репутационных потерь неисполнения долгосрочных европейских контрактов. Констатируется, что это прямое следствие действий белорусской стороны.

Реакция руководства последовала незамедлительно. Второму, седьмому и семнадцатому управлениям Министерства госбезопасности (разведка) поручено реализовать цикл мероприятий активного характера. Аналитическим разведывательным подразделениям (Институт международных стратегических исследований, Шанхайский НИИ) отдано распоряжение незамедлительно сверстать план действий по минимизации ущерба и предотвращению подобного в последующем. Главным виновником определен лично Лукашенко. По данному поводу экстренно готовится разговор Си Цзинпина и Владимира Путина. Для российской стороны тема беседы весьма нелецеприятна. Не так давно Москва дала стопроцентные гарантии контролируемости и вменяемости действий "белорусского союзника". К тому же "ребром" будет поставлен вопрос о неприемлемости для Поднебесной структуры женевских договоренностей.

Возвращаясь к белорусской тематике отметим: присутствует уверенное ощущение, что после разговора кому-то весьма не поздоровится. Не только в Москву, но даже в Сочи "на ковер" могут больше не пригласить. Просто согласованно отдадут белорусского "геостратега на съедение".

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