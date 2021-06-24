закрыть
24 июня 2021, четверг, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоптики рассказали, сколько белорусам осталось терпеть жару

  • 24.06.2021, 12:09
  • 7,508
Синоптики рассказали, сколько белорусам осталось терпеть жару

В ближайшее время погода поменяется.

На пятницу прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы. Днем до +34°С, местами до +36°С.

В субботу и воскресенье страна будет находиться в зоне влияния медленно перемещающегося атмосферного фронта в восточном направлении, вслед за ним начнут поступать более прохладные воздушные массы, сообщает Белгидромет.

В субботу на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможен град. Днем +21…+28°С, по Гомельщине до +34°С, местами до +36°С.

В Минске в субботу по прогнозу pogoda.by +27…+29°С, по прогнозу gismeteo.by — +26°С

В воскресенье — кратковременные дожди. Днем +21…+27°С, в Минске +24°С (по прогнозу gismeteo.by).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин