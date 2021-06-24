Синоптики рассказали, сколько белорусам осталось терпеть жару 24.06.2021, 12:09

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В ближайшее время погода поменяется.

На пятницу прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы. Днем до +34°С, местами до +36°С.

В субботу и воскресенье страна будет находиться в зоне влияния медленно перемещающегося атмосферного фронта в восточном направлении, вслед за ним начнут поступать более прохладные воздушные массы, сообщает Белгидромет.

В субботу на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможен град. Днем +21…+28°С, по Гомельщине до +34°С, местами до +36°С.

В Минске в субботу по прогнозу pogoda.by +27…+29°С, по прогнозу gismeteo.by — +26°С

В воскресенье — кратковременные дожди. Днем +21…+27°С, в Минске +24°С (по прогнозу gismeteo.by).

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