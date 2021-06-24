Ученые нашли в нашей системе планету, которая не вращается вокруг Солнца 4 24.06.2021, 12:18

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Как такое возможно?

Земля вращается вокруг Солнца. Марс вращается вокруг Солнца. Венера, Меркурий, Нептур, Уран, и Сатурн — тоже. Луна и Международная космическая станция вращаются вокруг Земли. А вот с планетой-гигантом Юпитером все обстоит несколько сложнее, пишет popmech.ru.

Когда в космическом пространстве менее массивное тело вращается вокруг более массивного, легкое не описывает идеальные круги вокруг центра тяжелого. На самом деле вращаются оба, а центром этого вращения служит центр масс обоих тел. Если разница в массе очень велика — как, например, между нашей планетой из Солнцем — то центр масс находится внутри более массивного тела, на пренебрежимо малом от его геометрического центра расстоянии. Но если масса двух тел сопоставима, то центр масс может находиться и в пространстве вне обоих тел.

Масса Юпитера в 2,5 раза больше массы всех остальных объектов Солнечной системы. Масса Юпитера равна 1 898 600 000 000 000 000 000 000 000 кг, а масса Солнца — 1 990 818 700 000 000 000 000 000 000 000 кг, с разницей всего в 1000 раз. Такая относительно небольшая разница в массе смещает точку, вокруг которой движутся и Солнце, и Юпитер, взаимно влекомые гравитацией. Эта точка находится, по расчетам, на расстоянии, равном 7% солнечного радиуса, от поверхности звезды. Другими словами, Юпитер, единственный из планет Солнечной системы, вращается вокруг точки в пространстве, лежащей не внутри Солнца, а вне его.

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