закрыть
24 июня 2021, четверг, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли в нашей системе планету, которая не вращается вокруг Солнца

4
  • 24.06.2021, 12:18
  • 6,592
Ученые нашли в нашей системе планету, которая не вращается вокруг Солнца

Как такое возможно?

Земля вращается вокруг Солнца. Марс вращается вокруг Солнца. Венера, Меркурий, Нептур, Уран, и Сатурн — тоже. Луна и Международная космическая станция вращаются вокруг Земли. А вот с планетой-гигантом Юпитером все обстоит несколько сложнее, пишет popmech.ru.

Когда в космическом пространстве менее массивное тело вращается вокруг более массивного, легкое не описывает идеальные круги вокруг центра тяжелого. На самом деле вращаются оба, а центром этого вращения служит центр масс обоих тел. Если разница в массе очень велика — как, например, между нашей планетой из Солнцем — то центр масс находится внутри более массивного тела, на пренебрежимо малом от его геометрического центра расстоянии. Но если масса двух тел сопоставима, то центр масс может находиться и в пространстве вне обоих тел.

Масса Юпитера в 2,5 раза больше массы всех остальных объектов Солнечной системы. Масса Юпитера равна 1 898 600 000 000 000 000 000 000 000 кг, а масса Солнца — 1 990 818 700 000 000 000 000 000 000 000 кг, с разницей всего в 1000 раз. Такая относительно небольшая разница в массе смещает точку, вокруг которой движутся и Солнце, и Юпитер, взаимно влекомые гравитацией. Эта точка находится, по расчетам, на расстоянии, равном 7% солнечного радиуса, от поверхности звезды. Другими словами, Юпитер, единственный из планет Солнечной системы, вращается вокруг точки в пространстве, лежащей не внутри Солнца, а вне его.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин