Олег Дулуб покинул пост главного тренера «Крумкачоў»
- 24.06.2021, 12:19
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Футбольный клуб заявил, что это «произошло в силу различных причин и под воздействием внешних факторов».
Олег Дулуб покинул пост главного тренера "Крумкачоў", сообщает сайт футбольного клуба.
В четверг, 24 июня, на тренерском мостике столичной команды произошли изменения.
"К сожалению, в силу различных причин и под воздействием внешних факторов Олегу Анатольевичу Дулубу пришлось сделать перерыв в своей профессиональной карьере", — сказано на сайте команды.
Контракт между клубом и главным тренером Олегом Дулубом расторгнут 24 июня.
В ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет помощник Олега Дулуба Сергей Козека.