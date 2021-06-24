Олег Дулуб покинул пост главного тренера «Крумкачоў» 24.06.2021, 12:19

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Олег Дулуб

Футбольный клуб заявил, что это «произошло в силу различных причин и под воздействием внешних факторов».

Олег Дулуб покинул пост главного тренера "Крумкачоў", сообщает сайт футбольного клуба.

В четверг, 24 июня, на тренерском мостике столичной команды произошли изменения.

"К сожалению, в силу различных причин и под воздействием внешних факторов Олегу Анатольевичу Дулубу пришлось сделать перерыв в своей профессиональной карьере", — сказано на сайте команды.

Контракт между клубом и главным тренером Олегом Дулубом расторгнут 24 июня.

В ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет помощник Олега Дулуба Сергей Козека.

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