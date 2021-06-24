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Украинские военные впервые провели стрельбы американскими Javelin

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  • 24.06.2021, 12:27
  • 2,830
Украинские военные впервые провели стрельбы американскими Javelin

Видеофакт.

Курсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые начали практические стрельбы по мишеням из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin американского производства, сообщает Defense Express. Соответствующее видео на YouTube опубликовал канал «Армія Inform».

Согласно Defense Express, ранее пуски курсантами проводились только на тренажерах-эмуляторах. Информационно-консалтинговое агентство отмечает, что практические стрельбы стали завершающим этапом подготовки для 30 операторов FGM-148 Javelin.

«Цель была установлена на расстоянии 1900 метров. При максимальной дальности поражения этого комплекса 2500 метров. И курсанты нашей школы показали максимальный результат. Цель была поражена с первого выстрела», — заявил капитан ВСУ Александр Кононец.

Агентство напоминает, что к настоящему времени на Украине подготовлено около ста новых операторов американских ПТРК и восемь сертифицированных инструкторов. По данным Defense Express, по итогам 2020 года ВСУ должны располагать 47 пусковыми установками и 360 противотанковыми ракетами FGM-148 Javelin.

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