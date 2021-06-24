В Брюсселе проходит саммит ЕС, на котором планируют утвердить секторальные санкции против режима Лукашенко 24.06.2021, 12:35

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фото: picture alliance

Cанкции коснутся калийной, нефтяной, табачной промышленности и банковского сектора.

24–25 июня в Брюсселе проходит саммит ЕС. На этой встрече лидеры стран ЕС планируют утвердить масштабные экономические санкции в отношении Беларуси, сообщает tut.by.

На саммите лидеры стран Евросоюза обсудят обстановку с коронавирусом, восстановление экономик стран союза, обостряющуюся ситуацию с миграцией, а также вопросы внешней политики. Кроме прочего, на встрече рассмотрят ход выполнения недавних решений по Беларуси, заявлял глава Евросовета Шарль Мишель.

На этой неделе ЕС ввел четвертый пакет санкций, который коснулся 78 человек и 8 организаций. Буквально сразу после этого СМИ сообщили, что представители стран Евросоюза согласовали экономические секторальные санкции против Беларуси, которые могут быть введены до конца недели. По данным журналиста «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, это может произойти уже в четверг, 24 июня, по завершении первого дня саммита.

Секторальный формат ограничений оказывает более серьезное влияние на страну, чем санкции против конкретного списка людей и компаний, которые признаются Евросоюзом причастными к нарушениям прав человека в Беларуси. Санкции не могут не отразиться на экономике, но в первую очередь это способ давления на правительство Беларуси, подчеркивал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. На подобные шаги Брюссель идет тогда, когда точечные ограничения не приводят к ожидаемым изменениям.

— Мы решили принять экономические меры — это серьезный шаг. Обычно мы ограничиваемся мерами, влияющими на отдельных людей, потому что, когда мы касаемся экономики страны, это затрагивает людей и нас самих. <...> Но в какой-то момент приходится предпринимать более сильные действия, которые повлияют на экономический сектор. Там более 500 политзаключенных, мы стали свидетелями ужасающего зрелища похищенного журналиста. <...> Поэтому мы должны использовать все доступные средства. И для этого есть экономические санкции, — заявлял Боррель.

Секторальные санкции коснутся калийной, нефтяной, табачной промышленности и банковского сектора. Исходя из практики действия таких ограничений, скорее всего, они будут ограничивать экспорт белорусских калийных удобрений и нефтепродуктов, сдерживать западные компании от сотрудничества с белорусскими контрагентами из включенных в список отраслей, а также запрещать европейским банкам и организациям предоставление официальному Минску финансовых ресурсов. Под запретом будет, вероятно, и долговое финансирование компаний названных отраслей.

— Наше послание режиму однозначно: освободите всех политзаключенных, прекратите дальнейшие репрессии, начните инклюзивный национальный диалог, — заявил Шарль Мишель после принятия четвертого пакета санкций против властей Беларуси. Судя по всему, требования в адрес официального Минска останутся теми же.

Евросоюз начал активно продвигать инициативу новых ограничительных мер против Минска после инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву. 21 июня власти ЕС приняли четвертый пакет санкций против 78 человек и 8 организаций. Кроме госслужащих, судей, депутатов и сотрудников силовых структур в него вошли влиятельные бизнесмены Беларуси и России, которых в Брюсселе называют приближенными к режиму Лукашенко и получающими от него выгоды.

В тот же день ограничения приняли США, Канада и Великобритания.

Параллельно с процессом согласования в Брюсселе секторальных ограничений Еврокомиссия сообщила о подготовке плана экономической поддержки «будущей демократической Беларуси» в размере около 3 млрд евро.

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