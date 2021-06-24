Парада 3 июля в Минске не будет? 4 24.06.2021, 12:59

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Фото: AFP

Его нет в телепрограммах пропагандистов, военные не проводят репетиций.

История с возможным проведением парада Независимости в этом году обросла интересными фактами.

Еще в начале июня издание kp.by предположило, что парада в Беларуси на День Независимости 3 июля 2021 года не будет. Напомним, по круглым датам военные парады проводят на 9 мая (так было в 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 годах).

В остальные годы парады проводят на 3 июля – так повелось со времен переноса праздника на эту дату по итогам «референдума» в 1996 году. Исключением стал 1999-й, когда случилась трагедия на Немиге - в страшной давке на ступеньках перехода станции метро погибли 53 человека – в основном молодежь. Поэтому было не до парадов. Выходит, что ежегодный военный парад в Беларуси не состоится впервые за 22 года.

Интересно, что отмену военного парада в Беларуси в 2021 году официально не никак не комментировали. Известно, что подготовка к параду не велась – 8 июня это подтверждал глава пресс-службы Минобороны Беларуси Игорь Гремешкевич. Ничего не слышно о подготовке военного парада и сегодня.

Еще одним подтверждением отмены парада в 2021 году стала телепрограмма на 3 июля, опубликованная в белорусских СМИ.

На канале «Беларусь 1» на 3 июля запланировано несколько блоков с названием «День Независимости» - они выйдут в 9:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Их продолжительность – от 30 минут до часа. Судя по тому, что это в это время на «Беларусь 1» обычно выходят выпуски новостей, трансляции парада не предусмотрено. Никаких упоминаний о параде нет и в телепрограмме других белорусских телеканалов: большинство хронометража эфирной сетки составляют фильмы и сериалы о войне, а также выпуски новостей. По ОНТ в 21:00 покажут концерт «Беларусь единая». Сетка телеканалов «Беларусь 3», «Беларусь 5» «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь» - и вовсе стандартная для субботы.

А как же указывали трансляцию парада раньше? Журналисты заглянули в подшивку. Парад 3 июля 2019 года был указан прямо: «Военный парад, посвященный 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».

А парад на 9 мая 2015 года (напомним, парад Победы в Минске проводится только по юбилейным датам, раз в пять лет) был указан так: «Парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие «Наши победы - тебе, Беларусь».

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