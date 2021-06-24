Ливия призвала Россию и Турцию вывести свои войска из страны 24.06.2021, 13:03

В Берлине открылась вторая конференция о положении вокруг этой страны.

Переходное правительство Ливии вновь заявило о своем намерении провести 24 декабря этого года всеобщие выборы. Заявление прозвучало на открывшейся в среду конференции о положении в Ливии. Участниками стали представители стран, имеющих свои интересы в Ливии, сообщает "Радио Свобода".

Вместе с тем, как отмечает агентство AP, проведение конференции в Берлине стало еще одним напоминанием о позиции Германии по ливийской проблеме: добиться вывода из Ливии всех иностранных войск.

Германия и ООН собрали на конференцию в Берлине представителей 17 стран. К министрам ливийского переходного правительства присоединились главы МИД Египта, Турции, Туниса, Алжира, Франции и Италии, госсекретарь США Энтони Блинкен, высокопоставленные официальные лица из России, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда других стран.

Нынешняя встреча продолжила обсуждение, начатое в Берлине в январе 2020 года. Тогда были достигнуты договоренности о соблюдении оружейного эмбарго и о достижении полного прекращения огня обеими конфликтующими сторонами гражданской войны. Германия тогда пыталась выступать в роли посредника.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что нынешняя конференция – это новая фаза поиска мира, когда участники встречи разговаривают не о Ливии, а, прежде всего, с Ливией.

Участники заседаний в Берлине 23 июня приветствовали прогресс, достигнутый с начала ливийского процесса урегулирования. Октябрьское (прошлого года) соглашение о прекращении огня включало требование ухода из Ливии всех вооруженных иностранных отрядов. Благодаря этому было достигнуто соглашение о проведении выборов в декабре 2022 года. Было создано и переходное правительство Ливии, которое начало работать в феврале нынешнего года.

Министр иностранных дел Ливии Наиля Мангуш, в частности, заявила, что Россия и Турция, значительно вовлеченные в вооруженное противоборство враждующих сторон в Ливии, должны выводить свои войска из Ливии последовательно, шаг за шагом. По ее словам, правительство не успокоится, пока последний иностранный солдат не покинет Ливию.

Следующим шагом, по словам министра, должно будет стать объединение всех вооруженных группировок в Ливии под единым командованием.

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