Медики назвали легкий способ предотвратить образование тромбов в сосудах 24.06.2021, 13:09

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Метод решает сразу две задачи.

У крови есть одно свойство, которые в некоторых ситуациях может быть очень полезным, — это сворачиваемость. При получении каких-либо травм благодаря ему можно предотвратить большую потерю крови.

Однако это же свойство представляет и опасность, поскольку кровь может сворачиваться в сосудах, образовывая сгустки, пишет u-news.com.ua.

Именно эти сгустки являются причиной возникновения тромбоза.

Медики утверждают, что в профилактике заболевания хорошо помогает физическая активность.

Она решает сразу две проблемы — застойность, которая возникает при малой подвижности, а также образование предотвращает появление лишнего веса.

Диетологи рекомендуют для профилактики тромбоза употреблять рыбу, овощи, оливковое масло и продукты с витамином Е. А количество потребляемого сахара, выпечки и других источников быстрых углеводов нужно снижать.

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