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«Люди слушают молча, по-партизански улыбаясь»

  • 24.06.2021, 13:13
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«Люди слушают молча, по-партизански улыбаясь»

О чем говорят белорусы в электричках.

Издание «Салiдарнасць» послушало, о чем сегодня люди говорят в электричках.

Электричка на Гудогай, вторая половина дня. В вагоне, как в сауне. Открытые окна справляются с трудом.

— Готовим билеты за проверку. Не забываем о масочном режиме, — в вагон зашли контролеры.

Среди пассажиров единицы в масках, остальные не торопятся выполнять рекомендации контролеров.

— Тут и без маски можно на вечный покой уйти, а в этом «наморднике» мне хватит и пары минут, — бурчит раскрасневшийся от жары и поисков билета пенсионер.

— Жизнь и так пошла тяжелая. А тут еще эта жара… — пытается поддержать разговор его сосед.

По соседству пенсионерки-дачницы обсуждают рецепты. Разговор плавно движется к сезонным темам. Обсуждают цены на клубнику и черешню.

— Помню, как еще на старые деньги могла с пенсии купить себе и на варенье, и так поесть. И внукам отнести. А сейчас?

В итоге все сходятся во мнении, что «нашему пенсионеру во все времена денег не хватало». А что будет дальше?

— Дяди из правительства, я хочу спросить, как на эту пенсию бабушке прожить? — доносится детский голосок из чьего-то мобильника.

Бабуля знакомит своих соседей по вагону с нашумевшим в России лет пять назад стихотворением, рассказанным со сцены 4-летней девочкой.

— Заплатить за воду, заплатить за газ?

— Бабушка не жадная, — она все отдаст.

— И вздохнув расскажет: это ЖКХ.

— Я не понимаю, что за чепуха!

— Кто она такая, эта ЖКХ?

Люди слушают молча, по-партизански улыбаясь. Затем начинается бурное обсуждение услышанного, переходящее к прямым параллелям с происходящим в наши дни. Но дискуссия длится не долго: часть компании выходит на своей остановке.

— Раньше я выходила с дачи на электричку и не смотрела на время — поезда ходили каждые 10-15 минут. На один опоздаешь, другой скоро придет. Сейчас расписание проредили очень серьезно. Если опоздал, то зимой мерзни, летом на жаре стой, — разговор вернулся к быту.

На перроне станции «Уша» мужчина заводит разговор о злободневном — жаре. Его мнение — синоптики врут:

— Вот пишут, что сегодня 32 градуса. Ну какие 32? Разве что на солнце, а так нормальная ведь погода — максимум 25.

Вынужденная слушательница разоблачителя синоптиков на секунду изумленно отвлекается от сползающего по палочке пломбира.

Дорога назад. В вагон заходит компания рыбаков. Один из мужчин продолжает начатый на улице разговор о политике. Его коллега обводит взглядом соседей по вагону и обсекает беседу. Мол, на озере об этом поговорим, рыба если и услышит что, то никому не расскажет.

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