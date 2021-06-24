Рейтинг главы МИД Германии, которого хотел «уколоть» Лукашенко, только вырастет 24.06.2021, 13:14

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Хайко Маас

Как европейские избиратели реагируют на слова диктатора.

Попытка Лукашенко «уколоть» главу МИД Германии Хайко Мааса, похоже, повысит рейтинги политика. Проживающий в Дюссельдорфе историк Александр Фридман отметил, что социал-демократ Маас не принадлежит к числу наиболее популярных политиков (в начале июня лишь 44 % немцев были довольны его деятельностью на своем посту), а его партия набирает по последним опросам лишь около 15 % голосов, имея скорее призрачные шансы войти в будущее правительство.

Теперь же в лице Лукашенко в дело вмешался самый одиозный правитель Европы, да еще и с «нацистскими сравнениями», на которые немцы реагируют особенно болезненно.

Антинемецкая тирада Лукашенко — подарок для министра. Рейтинги Мааса, а, возможно, и его партии имеют все шансы улучшиться.

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