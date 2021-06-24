закрыть
24 июня 2021, четверг, 13:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рейтинг главы МИД Германии, которого хотел «уколоть» Лукашенко, только вырастет

  • 24.06.2021, 13:14
  • 1,554
Рейтинг главы МИД Германии, которого хотел «уколоть» Лукашенко, только вырастет
Хайко Маас

Как европейские избиратели реагируют на слова диктатора.

Попытка Лукашенко «уколоть» главу МИД Германии Хайко Мааса, похоже, повысит рейтинги политика. Проживающий в Дюссельдорфе историк Александр Фридман отметил, что социал-демократ Маас не принадлежит к числу наиболее популярных политиков (в начале июня лишь 44 % немцев были довольны его деятельностью на своем посту), а его партия набирает по последним опросам лишь около 15 % голосов, имея скорее призрачные шансы войти в будущее правительство.

Теперь же в лице Лукашенко в дело вмешался самый одиозный правитель Европы, да еще и с «нацистскими сравнениями», на которые немцы реагируют особенно болезненно.

Антинемецкая тирада Лукашенко — подарок для министра. Рейтинги Мааса, а, возможно, и его партии имеют все шансы улучшиться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин