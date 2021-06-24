Лукомльская ГРЭС — только первый звоночек? 6 Telegram-канал «Ник и Майк»

24.06.2021, 13:43

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Как АЭС поставила под угрозу всю систему энергетики Беларуси.

Еще когда только идея строительства АЭС появилась и шла разработка проекта, все сведущие в энергетике в один голос твердили, что нам она не нужна. В Беларуси хватало своих мощностей. Более того, когда БМЗ становился на ремонт, диспетчеры не знали, куда девать электроэнергию. Однако специалистов никто не слушал. Как мы уже рассказывали, синепалый террорист всегда очень жалел, что из Беларуси было выведено ядерное оружие. Поэтому он очень хотел вставь в один ряд с великими ядерными державами хотя бы таким способом.

Второй момент – инфраструктура. Она была не готова и поэтому после строительства АЭС потянула дополнительные затраты. Одна из проблем заключалась в том, что станцию построили в глуши, вдали от инфраструктуры. Кстати, вторая площадка под Оршей в этом плане отличалась в лучшую сторону. Однако энергетик всея Беларуси вынашивал планы торговли электроэнергии на Запад и транзитом в Калининград, поэтому выбрали Островец. Однако Калининград быстро закрылся – после Майдана там построили собственные источники. Сейчас окончательно закрылись рынки Балтии и Украины. А на экспорте «Белэнерго» зарабатывал около 50 млн долларов в год.

Проект выдачи электроэнергии в систему был отдан китайской компании NCPE. Их кредит, их рабочая сила, их оборудование. Однако по на последних пусковых комплексах оказалось, что белорусская рабочая сила дешевле китайской. Правда, часть работ выполняли компании, так сказать, не очень опытные, которые до этого занимались в основном мелкими ТП-шками питания «Еврооптов».

На АЭС случилась стандартная проблема, которая случается со стройками, в которые вовлечен Китай. Беларусские схематозники вместо контроля и аудита пустили все на самотек. А китайцы это очень хорошо чувствуют. В итоге они использовали БелАЭС как обучающий полигон. Рабочие группы сменяли одна одну. Отдельно стоит отметить проблему с кабельной продукцией – на некоторых объектах менять пришлось десятки километров кабеля, случались и аварии из-за его ненадлежащего качества. Такая же проблема с кабелем проявилась на ЦКК и позже на «Нафтане». Еще немного о том, как по этому проекту происходил выбор защит. NCPE возили белорусских специалистов в Китае на разные заводы. Один – шарашкина контора, сборка чуть ли не в подвале. Второй – серьезный мировой производитель, но от него отказались, так как в Беларуси ни у кого нету опыта работы с такими моделями устройств). Третьим оказался «Сименс». Он и победил.

На всех смежных объектах меняли только зашиты и автоматику, но с заменой основного (силового) оборудования не всем повезло. Это как в старый «Запорожец» засунуть бортовой компьютер из «Формулы-1». Далее оказалось, что электричество девать некуда. Пошел следующий проект по установке водогрейных котлов на котельных страны (минские ТЭЦ-2,3,4 и котельные областных/районных городов). Реализация его должна была закончиться до 2021 года, но что-то пошло не так. Сроки постоянно переносились и переносятся. Из того, что успели ввести, регулярно протекают котлы, косяки проектов, косяки оборудования, плюс ковид (некоторое оборудование устанавливали свои же специалисты, но под руководством инженеров шеф-наладки по телефону). Ну, и далее проект по установке пико-резервных источников, который сейчас реализуется, но похоже будет приостанавливаться/тормозиться (шведы отказались страховать, немцы отказались кредитовать). Суть в чем. Посчитали, что если один блок остановится (не обязательно проблемы с реактором), то для энергосистемы будут большие последствия. С учетом нынешней ситуации (остановка небольших котельных в районах и евроблокада) помочь сможет только Россия. Однако это все дорогое удовольствие. Что еще раз говорит о том, что сам по себе проект АЭС – изначально рискованная затея.

Как энергетик все Беларуси открывал объекты

И еще приведем две забавные истории участия синепалого террориста в жизни энергетики. В нулевых, до мысли создать АЭС, была идея-фикс об экономии газа за счет использования местных видов топлива. По всей стране строили энергоисточники на щепе, дровах, торфе, биогазовые установки (в народе прозваны "вонючками"). На открытие одного из таких объектов и прибыл энергетик всея Беларуси. одна проблема: объект так и не был готов. Тогда местные кулибины просто бросили в трубу дымовую шашку. Дым идет – значит, работает. Так и запустили. Пират был в восторге.

Вторая история – с запуска ТЭЦ-3. Станцию модернизировали с китайцами, газотурбинная установка там одна из самых экономичных в стране, но по количеству аварий станция, наверное, является рекордсменом в стране (директору и главному инженеру ТЭЦ-3 даже рекомендовали свечку в церкви поставить по этому поводу – вдруг поможет). К торжественному запуску специально смонтировали тумбу с красной кнопкой и написали специальную программу.

Энергетик всея Беларуси зашел, нажал кнопку и на дисплее побежали красивые графики. Снова экстаз, хотя станция уже месяц как нормально работала. Остается добавить, что тот, кто писал программу, сейчас является начальником одной из служб в «Белэнерго». Сплошная показуха и очковтирательство. Это тоже бич. Но не только энергетики, а всей Беларуси. К примеру, сейчас все станции оборудуются турникетами и системами учета персонала. Общая стоимость проекта - 1,3 млн долларов. Как это поможет снизить количество аварий – вопрос риторический.

Авария на Лукомльской ГРЭС – не единственная

За последнюю неделю было еще три аварии в Минске. На «Восточной» взорвался трансформатор 1975 года, который в два раза переработал свой срок. Вот для примера то, как выглядит станция «Восточная».

А вот более современная «Северная».

Также еще две аварии случилось на новом оборудовании, которое вводилось в строй для проекта электрокотлов.

Более того, что-то пошло не так на ТЭЦ-4, когда после аварии на ГРЭС, нужно было поднять мощность.

Это еще раз говорит о том, что инфрастуктура разбалансирована. А увольнения нелояльных к хунте высококвалифицированных специалистов лишь усугубляют ситуацию. Даже в 2019 году еще до всех событий на минских объектах некоторые технические службы были заполнены всего на 60%. После августа-2020 ситуация ухудшилась. Те же «Минские кабельные сети» фактически не работали после 9 августа на протяжении нескольких дней.

За 2020 год резко увеличилось количество отказов на основных электростанциях – с 58 до 76 случаев.

Вот так одна игрушка тянет за собой вагон проблем, по факту не принося пользыобществу. Без основного оборудования (турбины, трансформаторы) проект фактически бесполезен. Хотя можно что-то попробовать заменить российскими аналогами (если такие есть), но вызовет очень много перепроектирования. Это с одной стороны. А с другой, уже сейчас в аварии на ГРЭС видно много нестыковок. Минэнерго заявило о том, что после аварию были отключены 8 энергоблоков. Однако система защиты в таких случаях должна срабатывать и не выводить из строя все энергоблоки сразу. К тому же, по информации Ника, два энергоблока была на плановом ремонте – как в таком случае они могли быть отключен в момент аварии? И отдельно отметим, что после аварии в сеть включили 4 энергоблока. В общем, выглядит авария, скажем так, немного рукотворно.

Продолжаем разбираться.

Пока все идет в сценарии повышения ставок в шантаже региона. Лукомльская ГРЭС, очень вероятно, была первым звоночком. У хунты нет времени, поэтому будет спешить.

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