В России задержали крупную партию белорусских сигарет 6 24.06.2021, 13:56

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иллюстрационное фото

Сигареты везли на грузовом автомобиле в Санкт-Петербург.

Партию белорусских сигарет задержали в Псковской области России. Сигареты везли на грузовом автомобиле в Санкт-Петербург, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.

Российские таможенники остановили для проверки автомобиль, который, согласно документам, вез полимерные заготовки. Однако вместо заявленного товара в грузовом отсеке находилось 185 коробок с сигаретами NZ.

92,5 тысячи пачек сигарет были изъяты. Их стоимость превышает 4,6 млн российских рублей (63 тыс. долларов).

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