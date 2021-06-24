В России задержали крупную партию белорусских сигарет

В России задержали крупную партию белорусских сигарет6
- 24.06.2021, 13:56
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Сигареты везли на грузовом автомобиле в Санкт-Петербург.
Партию белорусских сигарет задержали в Псковской области России. Сигареты везли на грузовом автомобиле в Санкт-Петербург, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.
Российские таможенники остановили для проверки автомобиль, который, согласно документам, вез полимерные заготовки. Однако вместо заявленного товара в грузовом отсеке находилось 185 коробок с сигаретами NZ.
92,5 тысячи пачек сигарет были изъяты. Их стоимость превышает 4,6 млн российских рублей (63 тыс. долларов).