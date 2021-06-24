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В России задержали крупную партию белорусских сигарет

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  • 24.06.2021, 13:56
  • 5,384
В России задержали крупную партию белорусских сигарет
иллюстрационное фото

Сигареты везли на грузовом автомобиле в Санкт-Петербург.

Партию белорусских сигарет задержали в Псковской области России. Сигареты везли на грузовом автомобиле в Санкт-Петербург, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.

Российские таможенники остановили для проверки автомобиль, который, согласно документам, вез полимерные заготовки. Однако вместо заявленного товара в грузовом отсеке находилось 185 коробок с сигаретами NZ.

92,5 тысячи пачек сигарет были изъяты. Их стоимость превышает 4,6 млн российских рублей (63 тыс. долларов).

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