Археологи открыли, что всем известной традиции уже не менее двух тысяч лет 24.06.2021, 14:18

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На открытие натолкнули находки в шотландском городище Броксмаут.

Археолог из Канады выяснила, что традиции хранить различные вещи в память о близких людях не меньше двух тысяч лет, пишет Naked science.

Работа опубликована в журнале Antiquity. В шотландском городище Броксмаут, существовавшем с 640 года до нашей эры по 210 год нашей эры, найдены предметы повседневного обихода. Например, кварцевые камни, используемые для измельчения зерна, костяные ложки, найденные между стенами дома. Интересно, что часто среди таких вещей находят также одежду родственников или изношенную обувь.

Археолог из Йоркского университета (Канада) Линдси Бюстер предполагает, что такие вещи могли использоваться в качестве сувениров, которые люди того времени хранили в память об умерших близких. Таким образом, они поддерживали эмоциональную связь с умершим.

Исследователь сравнила такое поведение наших предков с современными примерами. «Моя работа использует археологию, чтобы начать дискуссию о смерти, умирании и утрате близких в современном обществе, демонстрируя, что даже самые приземленные предметы могут приобрести особое значение, если они станут осязаемым напоминанием о близких, которых физически больше нет рядом с нами». – говорит Линдси Бюстер.

Считается, что предметы повседневного обихода клали в могилу вместе с мертвыми, чтобы они сопровождали их в загробную жизнь. Однако это не объясняет многих артефактов, которые были найдены не в могилах, и которые, очевидно, когда-то имели практическое значение, а после перестали служить этой цели.

«Археологи склонны предостерегать от переноса современных эмоций на общества прошлого, но я полагаю, что универсальность определенных эмоций действительно позволяет экстраполировать современный опыт на прошлое, даже если особенности меняются», – говорит археолог.

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