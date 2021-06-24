Уронили Мишку на пол 24.06.2021, 14:33

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Почему Путин отобрал у Медведева главную роль в правящей партии РФ?

Владимир Путин отобрал у Дмитрия Медведева главную роль в правящей партии, как за год до этого отнял у него премьерство. Ему больше нравится видеть Сергея Шойгу в образе лидера первой пятерки "Единой России". Еще ему нравится Михаил Дегтярев, и он напутствует его на губернаторство в Хабаровском крае. Дегтярева положено выбирать, но раз он нравится Путину, так наверное выберут. Какие люди нравятся - таких выберут. Какие не нравятся, едва ли будут крутиться под ногами.

О выборах, для которых президенту РФ не нужны избиратели в эфире "Радио Свобода" поговорили политик Яков Якубович, политолог Аббас Галлямов и журналист Алексей Романов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Елена Рыковцева: Владимир Путин вовсю делает свой выбор, кого-то он выбирает, кого-то прокатывает. Одного человека своего любимого он выбрал в субботу на съезде "Единой России", вместо лица "Единой России" Дмитрия Медведева назначил другое лицо – Сергея Шойгу. Мы посмотрим, как это было.

Елена Рыковцева: Смотрите, что случилось прямо накануне съезда – случилось в Ялте наводнение. В другой ситуации, если бы Сергей Шойгу продолжал возглавлять МЧС, конечно, было бы сказано, что глава МЧС возглавляет эти работы по спасению, по расчистке и так далее. Но поскольку Сергей Шойгу теперь возглавляет армию, но в качестве одного из лидеров "Единой России" он должен быть ближе к народу, то, конечно, Сергей Шойгу тут же был назначен спасителем не в роли МЧС, а роли главы армии, министра обороны. Поначалу эти сюжеты о ялтинском наводнении звучали депрессивно, но потом в интонациях ведущих появилась вера и надежда, что скоро все это разгребется, скоро все это закончится, потому что Сергей Шойгу взялся за дело.

Елена Рыковцева: Конечно, есть еще один друг Владимира Путина, его фамилия Зиничев, он возглавляет МЧС, но он ушел в тень на фоне Сергея Шойгу. Теперь Сергей Шойгу, скорее всего, будет появляться в кадре, наводнения, землетрясения, он будет замещать собой МЧС и армию. Например, сегодня афишировал канал "Россия-24" конференцию международную по безопасности, уже за два часа они меняли друг друга. Ведущая что-то говорит, а тут на экране Владимир Путин, вслед за ним Сергей Шойгу, так они менялись, чередовались все два часа. Хотя на этой конференции на самом деле выступали и другие люди – начальник Генштаба, Бортников из ФСБ. И никакого Дмитрия Медведева, конечно, там не было, хотя он имеет отношение к безопасности.

С нами на связи Аббас Галлямов, политолог. 9 июня, за 10 дней до съезда, где Владимир Путин озвучил горестную для Дмитрия Медведева пятерку, издание РБК написало, что пять источников в Кремле сказали, что будет пятерка, наверное, Медведева там не будет, надо его подвинуть, не то, чтобы он порочит лицо партии, но он непопулярен. Скорее всего там будет Шойгу, Лавров, врач, который борется с вирусом – это оказался Денис Проценко, там будет женщина и может быть еще какая-нибудь женщина. Думаете ли вы, что Шойгу – это выбор Путина, а все остальное выбор его команды? Или вы думаете, что это все выбор команды, условного Кириенко? В какой форме об этом сообщается Дмитрию Медведеву? Он сказал, что это мы с Путиным решили. Вы в это верите?

Аббас Галлямов: Нет, конечно. То, что Медведев принимал участие в выработке этого решения, я не верю. Очевидно, что это решение Путина, вся пятерка – это решение Путина. Это не вопрос Кириенко, не вопрос кого-то другого. Они могут предлагать варианты, но не более того. Ключевые решения Путин принимает сам.

Елена Рыковцева: Вы считаете, что доводит их до Дмитрия Медведева он сам или просит кого-то сообщить ему, чтобы он особенно не был шокирован и сказал то, что нужно сказать, что да, это мы вместе?

Аббас Галлямов: Вы упомянули РБК, а до РБК была утечка в "Медузе". Там говорили про то, что Медведев единственный кандидат на то, чтобы возглавить список, других вариантов вообще не рассматривается. РБК, как опровержение, появилась через день. Если принять за точку отсчета, что источники сообщили "Медузе" правду, у меня нет оснований предполагать, что они соврали или "Медуза" что-то исказила. Действительно поначалу Путин хотел это сделать, до последнего момента собирался, потом все-таки услышал аргументы технологов, хотя решения Путин принимает сам, но выслушать мнения он может. Услышал мнение технологов о том, что это невозможно – это реально было бы самоубийственно для партии решение поставить Медведева во главе партии. После этого Путин пересмотрел решение в пользу кого-то другого, Шойгу, Лаврова и так далее. В этой ситуации, я думаю, Путин сам снял трубку, сам позвонил, чтобы смягчить эту горькую новость. Потому что новость действительно горькая, таких ударов великий комбинатор не испытывал давно.

Можно сказать, что звезда Медведева закатилась, если не окончательно, то очень сильно

Последний раз Медведева так били, когда его с поста премьера уволили, после этого такого удара не было, и тут такой мощный удар – председатель партии, но на выборы он ее не ведет. Недостаточно хорош для этого, получается. С аппаратной точки зрения можно сказать, что его звезда закатилась, если не окончательно, то очень сильно. Очень трудно будет после этого восстановить аппаратные позиции, доказать, что он по-прежнему на хорошем счету у Путина, его рано списывать со счетов. Понимая это, я думаю, Путин постарался подсластить эту пилюлю, сам об этом сказал: извини, старик, рейтинг у тебя подкачал. Ну ничего, мы с тобой им еще покажем. Что-то такое было, понятно, что точно знать мы не можем.

Елена Рыковцева: Значит он все-таки добрый человек, гуманный. Яков, я знаю очень хорошо, что вы лично знаете Дениса Проценко. Вы как думаете, он счастлив был, когда ему Путин сказал, что ты давай кончай заниматься медициной, пора в политику?

Яков Якубович: Я уверен, что для Дениса все-таки важнее оставаться в своей профессиональной области. Для меня, честно говоря, было сюрпризом, что Денис согласился на это. Потому что Денис всегда старался подчеркивать, что он вне политики. Даже когда мы внутри домового чата, а он один из членов совета дома, в котором он живет, мне приходится в силу профессиональных особенностей быть в том числе свидетелем их переписки, он всегда говорит, что не портите, пожалуйста, когда возникают вопросы с политическими событиями, не портите наше добрососедское общение своей политикой. Кроме того ему действительно некоторое время назад предлагали участвовать в выборах в одномандатном округе в Москве, и он отказался тогда.

Я полагаю, что включение в основной список для Дениса, наверное, общественная политическая нагрузка, чем профессиональное развитие. Мне кажется, что Денис гораздо полезнее будет на своем месте, а влиять на российскую политику – это не самая главная задача в его жизни. Я думаю, то же самое касается и Анны Кузнецовой, и Елены Шмелевой. Да в общем-то и министр иностранных дел Лавров тоже, на мой взгляд, его странно видеть в этом списке, поскольку он является руководителем министерства, руководителем органа исполнительной власти, одного из самых важных для нашей страны. Тем не менее, эти четыре лица, за исключением Сергея Шойгу, включение их в список связано больше с тем, что у властей, у администрации президента есть такие очевидные попытки вернуть партии "Единая Россия" человеческое лицо. Мне кажется, Дмитрий Медведев был исключен из этой пятерки ровно по этой причине. Все-таки его правительство в памяти россиян не осталось как правительство реформ или перемен к лучшему. Люди относятся, как мне кажется, к Дмитрию Анатольевичу скептически.

Елена Рыковцева: Как раз у него вполне человеческое мягкое такое лицо. Думаю, что люди его даже где-то жалеют. Вы думаете, у Проценко есть выбор, он может позволить себе отказаться, когда ему звонит президент? Вы прекрасно понимаете, что ему придется заниматься избирательной кампанией, ходить на дебаты, будет ездить по стране.

Яков Якубович: По поводу дебатов не знаю. По поводу ездить по стране – это зависит очень сильно от санитарной обстановки, которая будет твориться. Мы уже понимаем сейчас, те, кто выдвинулись в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы, что скорее всего вести кампанию нам придется онлайн, потому что санитарные ограничения слишком жесткие для того, чтобы вести кампанию офлайн, то есть в полях. Да, действительно, Денису придется скорее всего ездить по стране, по крайней мере, вести кампанию, участвовать в фотосессиях, участвовать в информационной повестке. Мне кажется все равно, что это не его. Отказаться он, разумеется, не может, он человек системы, он в этой системе работает, независимо от взглядов и убеждений, я думаю, он взгляды и убеждения все равно будет в какой-то степени продвигать в политической жизни, если он все-таки войдет в политику. Но мы не должны исключать другого варианта, что Денис, несмотря на то, что возглавил список "Единой России", просто-напросто откажется от мандата в пользу других кандидатов.

Елена Рыковцева: Сейчас покажем сюжет про еще одного избранного Владимиром Путиным до выборов, он представляет человека, о котором он мечтал бы, чтобы он был избран, которому он желает успеха на этих выборах. Я думаю, он внутренне уверен, что этот человек победит, потому что его приглашает участвовать в выборах сам Владимир Путин.

Елена Рыковцева: В нашем эфире принимает участие гражданин Хабаровска, журналист Алексей Романов. Вы посмотрели эту сценку, Владимир Путин для себя уже выбор сделал. Он говорит: ты пиши мне лично, это должно произвести впечатление. Если чего-то не хватает по сельскому хозяйству, ты мне пиши. Фактически мандат доверия уже выписан. Как вы считаете, после такого как себя могут повести граждане, избиратели Хабаровска?

Алексей Романов: После первой недели митингов было некоторое замешательство в прошлом году среди граждан Хабаровска, которые выходили в защиту Фургала и против появления этого замечательного человека, который прославился на тот момент более всего фотографиями в бане с Жириновским. Было некоторое замешательство, останавливаться только на тех лозунгах, которые непосредственно касаются Хабаровска, Фургала, Дегтярева, только своя региональная повестка или мы защищаем интересы всей страны, наши лозунги касаются ситуации вообще с нашей страной, мы не ограничиваем себя одним Хабаровским краем. После первой недели замешательство было, а потом оно прошло. Подавляющее большинство тех, кто выходили на митинги, они очень четко осознавали, что они решают повестку федеральную. Требования "Путина в отставку", эти лозунги звучали возможно даже чаще, чем непосредственно лозунги, касающиеся собственно губернатора. Так что, я думаю, такая любовь демонстративная, открытая всем предъявлена со стороны Владимира Владимировича, нет, не сильно она увеличит электоральные шансы Михаил Дегтярева.

Люди в Хабаровске прекрасно понимают, что Дегтярев во всей этой истории лишь в лучшем случае инструмент, а решения в отношении Фургала и в отношении всех дальнейших событий принимались выше. Он марионетка, чего уж там. Хабаровск не хочет голосовать за марионетку, Хабаровск попробовал однажды проголосовать за того, за кого захотел сам, получилось, и результат был неплохой. Хабаровчане уверены, что за тот небольшой срок, что Фургал был у власти, он успел сделать гораздо больше, чем его предшественники из "Единой России" за много лет. Поэтому как бы федеральная власть ни пыталась кнутом и пряником загонять людей, я думаю, результаты не очень предсказуемы.

Елена Рыковцева: Хорошо, вы примерно представляете, как люди поведут себя на выборах. Но опять же, зная этих людей, если, а я не исключаю такого варианта, к сожалению, если им по результатам выборов предъявляют победу Дегтярева, как они ведут себя в таком случае?

Алексей Романов: Не знаю. Вы сейчас описываете ситуацию 9 августа 2020 года, Минск, когда вся Беларусь знает, что Лукашенко не победил, а людям предъявляют результат. Как себя поведет Хабаровск после того, как он посмотрел, что произошло с Беларусью? Хабаровск прекрасно видит, что с ним сейчас делают за те митинги. Хабаровск понимает, насколько серьезна будет любая реакция на какие-то протесты и так далее. За те месяцы, что люди ходили, основная масса июль, август и сентябрь, до сих пор за те митинги в Хабаровске хватают людей и осуждают. Более 500 человек уже в Хабаровске наказано, общая сумма штрафов вывалилась уже сильно за 6 миллионов, арестов дали в общей сложности почти на два года суммарно.

Люди знают, что выйти на площадь и требовать – давайте, пересчитывайте правильно, я не знаю, готовы ли на это. То, что они не проголосуют за Дегтярева, в этом я практически убежден. Я не могу в этом абсолютно быть убежден, потому что каждому человеку в голову не заглянешь, но практически убежден, что Хабаровск не проголосует. А уж что нарисуют, а уж как смогут ловко посчитать, этого я, конечно, не знаю. Настроения, как всегда, такие эмоциональные качели. С одной стороны мы прекрасно знаем, помнит, что было, нас репрессиями, полицейщиной разогнали по домам, мы не можем выходит протестовать дальше, но наши принципы не изменились, мы все помним. Как только представится повод, мы скажем свое слово. Этим поводом будет голосование на выборах. С другой стороны ходили, били нас, наказывали, Фургал в тюрьме, Дегтярев делает вид, что замечательно себя чувствует. Ощущение, что многое напрасно, ощущение растерянности, от этого, наверное, Дегтярев будет у нас губернатором. Там очень стараются, чтобы он все-таки стал, очень давят на людей психологически.

Наверное, ставки в Хабаровске повыше, чем в иных регионах. Неслучайно Владимир Владимирович тратит свое драгоценное время для того, чтобы публично поддержать.Я не знаю, насколько болезненно пережили такую ситуацию в Приморском крае, когда там со второй попытки и с помощью третьего тура выборов, который в нашем законодательстве не прописан, сумели протолкнуть в губернаторское кресло Кожемяку. Тот, кто был там изначально от "Единой России", с позором пролетел, притом, что на него делали ставку, его поддерживал Путин, приезжал к Путину в Москву, но как-то Владимир Владимирович перенес это. Надеюсь, и здесь для него большой травмой не станет, если они не смогут натянуть эти голоса.

Елена Рыковцева: Может быть для них станет травмой, если они не смогут натянуть. Аббас, какое вы видите развитие ситуации, когда он говорит: хочу в Хабаровске этого?

Аббас Галлямов: Очевидно, что добровольно хабаровчане за Дегтярева не проголосуют. Тут два фактора есть. Во-первых, та история, он пришел практически на штыках, он кандидат ненавидимой Москвы, которая навязывает свою волю местному народу. Он пришел на место популярного Фургала. Эта история, конечно, не позволит им за Дегтярева проголосовать. Но помимо этого есть личная составляющая. Дегтярев ведь в принципе неприятный человек, он хамоватый, грубый – это из него прет, высокомерный очень. Это, конечно, избирателю против шерсти.

Лет 15-20 назад можно было сделать ставку на такого человека, тогда был запрос на наведение порядка после "лихих 90-х". Казалось, грубый – это сильный, придет, железной рукой наведет порядок. Но после 20 лет наведения порядка Путиным сама идея порядка в достаточной степени дискредитирована. Люди 20 лет под сильной рукой Путина пожили, а уровень жизни падает. Они поняли, что это не панацея. Поэтому сейчас запрос ровно противоположного порядка, запрос на человека отзывчивого, готового коммуницировать, готового слышать, чувствовать боль населения, проблемы простых людей, соучаствовать как-то. Фургал в этот запрос и попал. Это вторая составляющая личная, имиджевая, которая не позволит хабаровчанам проголосовать за Дегтярева. Вопрос в том, какая будет протестная явка. Дело в том, что хабаровчане, испытав прилив энтузиазма, когда они неожиданно в огромном количестве вышли на улицы в прошлом году, в буквальном смысле слова потрясли Россию, они это тоже понимали. Это все, естественно, привело к взлету оптимизма, ощущение, что еще чуть-чуть поднажмем плечом, эти проклятые стены рухнут. Завышенные ожидания в результате возникли, а когда они не сбылись, естественно, после этого идет спад, пессимизм и ощущение, что плетью обуха не перешибешь, что все напрасно. Эти настроения сейчас доминируют в Хабаровске после того, как протесты ни к чему не привели. На этого негатив наложился пессимизм федеральный, связанный с разгромом оппозиции на федеральном уровне.

Кажется, что власть настолько жестока и репрессивна, что противостоять ей бесполезно. Этот пессимизм может привести к тому, что явка будет в целом очень низкой, все оппозиционно настроенные граждане не придут на участки. Очевидно, все альтернативы Дегтярева будут носить совсем уж гротескный характер, каких-то клоунов выпустят, чтобы на фоне этих клоунов он посерьезнее чуть-чуть смотрелся. В этой ситуации велик шанс, что люди, затаив злобу, понятно, что они власть не станут любить после этого, затаив злобу, которая где-нибудь когда-нибудь прорвет обязательно, они останутся дома, они просто не придут на участки. Тогда фальсификаторы сделают свое гнусное дело, потому что трехдневное голосование в значительной степени облегчает работу, по ночам бюллетени остаются бесхозными.

Соответственно, нарисуют любой результат, такое может получиться. Приведет ли это дальше к протесту, а ля Беларусь, или а ля Болотная, по итогам очевидно сфальсифицированных результатов – это самый главный вопрос в этой ситуации. Для того, чтобы протест случился, мало одного негодования, нужно еще ощущение, что мы можем что-то изменить, мы можем на что-то повлиять. А появится ли это ощущение – это вопрос вопросов. Потому что для того, чтобы оно появилось, власть должна совершить какую-то критическую массу ошибок, должно быть ощущение, что она дрогнула и отступает.

Елена Рыковцева: В понимании власти это никак не ошибка никого не пустить достойных, пустить клоунов. Например, коммунисты отправят своего кандидата, а его не зарегистрируют. Как вы видите реакцию избирателей, которым не дали возможность проголосовать за другого, потому что просто никого нет больше?

Яков Якубович: Я надеюсь, что мы обсуждаем хабаровскую ситуацию. Говорить о том, что совсем там клоунов выпускают, честно говоря, я не готов предсказывать.

Елена Рыковцева: Для того, чтобы победил Дегтярев, не пустят тех, кто более-менее приличный, не смешной.

Яков Якубович: Давайте попробуем рассмотреть ситуацию, что выпустят сильного единороса, например, руководителя краевой больницы, который боролся с ковидом, которого любят избиратели. Вполне вероятно, что этот единорос составит конкуренцию нынешнему временно исполняющему обязанности губернатора. Уважение к избирателям или к гражданам давным-давно с точки зрения такого института, как выборы, давно потеряно. Мы прекрасно понимаем, что последние лет 15 нас вообще перестали уважать с точки зрения того, что в принципе учитывать наш голос. Аббас совершенно правильно сказал, фальсификаторы наработали огромное количество методов, инструментов для фальсификации выборов, для "рисовки" выборов. Понятное дело, у них достаточно возможностей для того, чтобы либо сманипулировать, либо обеспечить необходимый результат.

Другой вопрос, что здесь важна легитимность не избирательного процесса, а легитимность результата. Если будет выбран Михаил Дегтярев, который не поддерживается населением, но если его не будет принимать народ, неважно, кто будет занимать второе место, важно, кто встанет в тактическое голосование, неважно, какое оно будет в этом году, будет ли оно на базе "умного голосования" или какие-то иные будут платформы использоваться, но, тем не менее, кто-то будет избран. В теории люди могут выйти, просто не согласившись с тем, что победил нелюбимый ими кандидат. Человек, который близок к народу – это не партийная принадлежность, это человек, который умеет с людьми говорить, который может прийти на смену Вячеславу Шпорту, который был совершенно непопулярен среди населения Хабаровского края. Михаил Дегтярев, если к нему плохое отношение населения, он не будет легитимирован. Тогда у властей достаточно сложная задача либо легитимировать Дегтярева, либо каким-то образом найти другую кандидатуру на эту должность, легитимировать его через выборы или через назначение, как временно исполняющего обязанности. Посмотрим.

Елена Рыковцева: Я хотела вернуться к этой паре, в который один хозяин "Единой России" – это Владимир Путин, другой лицо партии "Единая Россия" – это Сергей Шойгу. Посмотрим сегодняшнее их выступление на конференции по безопасности международной, где Владимир Путин действительно выступил миротворцем.

Елена Рыковцева: Спит и видит Российская Федерация навести мир во всем мире. Сергей Шойгу ястребино выступил, что сами виноваты, кругом агрессия.

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