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Три богатейших миллиардера России обеднели на $2,5 миллиарда за полчаса

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  • 24.06.2021, 14:50
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Три богатейших миллиардера России обеднели на $2,5 миллиарда за полчаса
Фото: pixabay.com

Российские власти решили ввести экспортные пошлины на черные и цветные металлы.

Акции металлургических компаний обвалились на Московской бирже в четверг, ударив по состоянию своих владельцев, занимающих первую «тройку» в российском списке Forbes, сообщает finanz.ru.

«Северсталь», НЛМК и «Норникель» суммарно подешевели на 332 миллиарда российских рублей за полчаса после того, как правительство объявило о решении ввести экспортные пошлины на черные и цветные металлы.

Ссылаясь на резкий рост стоимости металла на внутреннем рынке и «сверхприбыли», которые получают металлурги от вывоза продукции за рубеж, кабмин обложил сбором экспорт меди, никеля, алюминия, а также все виды проката и ферросплавы.

Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что эта мера «временная», а с 2022 года необходим системный механизм, который защищал бы внутренний рынок от колебаний мировых цен.

Бумаги «Северстали» на МосБирже подешевели на 5,8%.

Владелец 76% «Северстали» Алексей Мордашов, богатейший человек России с состоянием 29,1 млрд долларов, по данным Forbes, обеднел на 760 млн долларов.

Занимающий второе место Владимир Потанин, состояние которого Forbes оценивает в 27 млрд долларов, потерял 4,7%.

Потанин владеет 35% «Норникеля.

Замыкающий «тройку» Владимир Лисин, хозяин 79% НЛМК, также стал беднее. Бумаги Новолипецкого комбината упали на 5,2%.

В сумме топ-3 миллиардеров стали беднее на 2,5 млрд долларов.

Металлурги, напомним, пытались «отбиться» от новых сборов в бюджет, выражая готовность продавать для госстроек металл со скидками до 30%.

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