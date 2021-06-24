«Мои $6900 мне никто не вернул» 5 24.06.2021, 15:06

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Истории белорусов, прогоревших на финансовых пирамидах

Одна из крупнейших финансовых пирамид, созданная в конце 80-х годов Сергеем Мавроди, развалилась в 1994 году и оставила без гроша миллионы человек. Казалось бы, для многих это должно было стать уроком. Но и сейчас в погоне за легкими деньгами некоторые забывают о здравом смысле и с надеждой на «а вдруг» вступают в финансовые пирамиды и погружаются в сетевой маркетинг. Чем это обычно заканчивается – в историях жителей нашего города, сообщает intex-press.by.

Марат*: вложил – $6900, заработал – $200

– Я нашел эту компанию в интернете в 2014 году, самостоятельно. Просто занялся поиском работы и наткнулся на это предложение. Называлась компания MMCIS Group. Она занималась брокерской деятельностью с 2007 года. Я тогда подумал, что раз уж фирма так долго существует на рынке и занимается вроде бы не ерундой, а серьезными вещами, то, возможно, это действительно что-то стоящее.

За все время в ней было открыто более ста тысяч торговых счетов. Одним из направлений работы являлось предоставление качественного инвестиционного сервиса. Проще говоря, это помощь одним людям инвестировать деньги в бизнес других людей.

Я полгода наблюдал, как они работают, следил за тем, как растет стоимость ценных бумаг. А затем решил вложить туда $6900. Это был стартовый пакет, необходимый для регистрации, сумму я перечислил с помощью интернет-кошелька.

Потом эти деньги мне надо было «прокрутить», то есть выгодно вложить в какие-нибудь ценные бумаги. Но мое сотрудничество с MMCIS Group продлилось всего два месяца, после чего в отношении компании было возбуждено уголовное дело за мошенничество и она закрылись.

За эти два месяца я успел заработать в MMCIS Group только $200 долларов. Правда, заработком это назвать сложно – мои $6900 мне никто не вернул. Фирма работала в основном в России и Украине, а я – из Барановичей. Добиваться чего-то я не стал, так как это было бессмысленно.

Но с тех пор я вообще никому не верю.

Виталий: вложил – $800, заработал – $400

– Я ввязался во все это в 2013 году. Тогда в FFI меня пригласил один из знакомых, который рассказал о бизнесе в этой компании, и меня это заинтересовало.

FFI занималась топливными присадками и автокосметикой. Меня привлекли именно жидкие присадки – это такие штуки, которые добавляются в бак, и расход топлива в автомобиле уменьшается.

Знакомый мне все очень красиво тогда обрисовал, обещал чуть ли не золотые горы. Я долго думал, сопротивлялся, но потом все же согласился. К слову, человек он неплохой, нормальный. Но тоже, как и я потом, пошел по этой скользкой тропе.

Итак, я решил вступить в компанию, и для этого надо было вложиться, причем не слабо. Точных цифр я уже не помню, но, по-моему, обычный пакет стоил около $200, золотой – $800, а платиновый – $1200. Я купил золотой, ведь меня убеждали, что для оптимального развития бизнеса нужен именно он.

Через какое-то время мне прислали продукцию (разные виды присадок и другие штуки для авто), которую я должен был продавать. Так я и занял свое полноценное место в этой пирамидке. И мне нужно было развивать свою сеть, то есть находить таких же «лошков», как и я, чтобы на них зарабатывать.

В целом (в этом ведь и заключался весь процесс заработка) мне нужно было найти какого-то человека, зарегистрировать его под себя, от этого мне перепадала какая-то часть суммы, которую он потратил на вступительный пакет. А стоящим надо мной людям от той суммы, которая перешла мне, тоже приходил какой-то процент. И так до самой верхушки.

Ну, и плюс ко всему, я должен был что-то зарабатывать на присадках, которые мне прислали.

Вместе с товаром мне прислали карточку, на которую можно было заработанные деньги выводить. За все время, что я там «работал», под себя я смог «подключить» только одного человека и продать несколько присадок. Мне даже удалось вывести из этой пирамиды деньги за это – примерно $400 (естественно, с комиссией долларов в 30). Когда я вывел первые деньги, я подумал: «о, как классно, система работает». Но это было недолго.

Каждую неделю у нас были какие-то тренинги, прямые трансляции, где нас постоянно мотивировали, говорили, что мы молодцы, что мы всего достигнем. В основном это срабатывало только на новичках. Не скажу, что эта система была полным лохотроном, на ней можно было что-то заработать, но для этого нужно было чуть ли не «прогибаться под каждого встречного».

Очень неблагодарный труд. После основной работы я приходил домой, час отдыхал, а потом еще несколько часов сидел в соцсетях, писал уйме людей и предлагал им или присадки, или вступление в сеть. Из ста человек могли заинтересоваться около десяти и всего лишь один соглашался принять участие в вебинаре. Под всех потенциальных клиентов нужно было подстраиваться: тем, кто заинтересовался, звонить в удобное для них время и рассказывать о бизнесе, а тех, кто согласился на вебинар, чуть ли не за ручку туда приводить. Это очень выматывало.

Кстати, продукция, которую я продавал, не работала. Когда мне надоело уже втягивать в эту паутину людей, я решил испытать эти присадки на своем автомобиле. Залил в бак, и… чуда не произошло. Расход топлива остался на прежнем уровне. Это окончательно разубедило меня в том, что такая работа мне подходит, и я прикрыл для себя эту лавочку. Оставшаяся продукция до сих пор лежит у меня, что с ней делать – я понятия не имею.

Точно уверен, что ни на что подобное больше в своей жизни не пойду. Много мороки, неблагодарный труд, да и товар «абы-что».

*Имена героев статьи изменены по их просьбе.

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