В Словакии снизили пенсии силовикам, служившим коммунистическому режиму 5 24.06.2021, 15:18

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Авторы закона заявляют, что эти лица имели различные льготы, сверхнормативное вознаграждение.

Парламент Словакии принял закон, согласно которому, с 5 августа в стране снизят пенсии коммунистам и силовикам, служившим советскому режиму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкие СМИ.

Коммунистам будут снижены пенсии, и не будут считаться годы, в течение которых они работали на тоталитарный режим и его репрессивный аппарат. Лишение пособия распространяется также на вдов и вдовцов этих лиц. Их записи будут храниться в Институте памяти.

По словам авторов законопроекта, пенсии этих людей значительно выше среднего, а пенсионное обеспечение лиц, которых преследовала коммунистическая власть, наоборот очень низкое.

Авторы закона заявляют, что эти лица имели различные льготы, сверхнормативное вознаграждение, что впоследствии отражалось на их пенсиях.

Закон также предусматривает отмены льгот для должностных лиц, служащих и членов определенных высших органов, организаций и сил безопасности коммунистического режима, "которые сыграли решающую роль в поддержании тоталитарного режима, нарушающего основные права и свободы человека".

"Предлагаемый закон в основном затронет тех, кто участвовал в управлении и проведении политически мотивированных репрессий в коммунистическую эпоху или работал в учреждениях и организациях, основной задачей которых было удержание тоталитарного коммунистического режима у власти любой ценой", - сказала автор законопроекта депутат Анна Андреювова.

Законодательство также предусматривает исключения, на основании которых лица не лишаются льгот. Они касаются людей, которые активно поддерживали тех, кто выступал против коммунистического режима, и существенно помогли тем, кому угрожала опасность со стороны властей. Исключения также будут применять к лицам, чья работа была только формальной и которые на самом деле занимались другой деятельностью. Это, например, спортсмены, приписанные к вооруженным силам и полиции.

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