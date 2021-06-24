Диетолог назвала самое подходящее блюдо в жару 24.06.2021, 15:27

4,736

Оно поможет восполнить потери полезных веществ.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, какое блюдо поможет легче перенести жару, пишут «Известия».

По словам специалиста в жаркую погоду значительно повышается потоотделение, с ним из организма уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, микроэлементы, минеральные соли и витамины. Восполнить эти потери поможет суп, который легко усваивается.

«Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы являются хорошим выбором», — заявила диетолог.

Диетолог уточнила, что супы могут быть и горячими, и теплыми, поскольку будут стимулировать потоотделение, оказывающее охлаждающее действие.

Среди наиболее удачных летних супов с точки зрения витаминного баланса и теплорегуляции специалист назвала холодные супы из шпината или щавеля, окрошку и гаспачо. Желательно, отметила Арзуманян, чтобы суп был комнатной температуры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».