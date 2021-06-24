«Система может сожрать сама себе» 5 24.06.2021, 15:41

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В ЦИТ Мингорисполкоме проходят масштабные увольнения.

Как стало известно belsat.eu, в мае в Центре информационных технологий Мингорисполкома начались политически мотивированные кадровые чистки. Работы лишились те, кто в прошлом году поставил подпись за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Эту информацию нам подтвердили сразу несколько источников на предприятии.

Belsat.eu неоднократно обращался к теме кадровых чисток в государственных учреждениях и организациях по всей стране. В мае масштабные увольнения начались в Центре информационных технологий (ЦИТ) Мингорисполкома, отвечающего за IT-обеспечение госсектора в Минске (обслуживает нужд Мингорисполкома, районных администраций, организаций ЖКХ и крупных предприятий).

«У нас на предприятии происходят репрессии. Директору пришел список на трех листах А4 с фамилиями подписавшихся за Бабарико. В мае уволили первую партию – до 10 человек. Увольняют отчасти инженерно-технических работников: начальников управлений, заместителей начальников отделов, ведущих инженеров. Думаю, я тоже в этом списке», – рассказал на анонимных условиях один из работников ЦИТ.

По словам собеседника журналистов, первую партию инакомыслящих убрали с предприятия в течение трех дней –людей заставляли писать заявление об увольнении по согласию сторон.

Среди уволенных оказался также начальник одного из управлений ЦИТ (журналисты знают имя этого человека, но из соображений безопасности не озвучивает), который несколько месяцев назад принимал участие в сборе подписей под письмом против западных санкций. В начале весны руководителю управления угрожали увольнением, если подчиненные не поставят подпись под провластным обращением. Как объясняет еще один источник издания на предприятии, работники очень уважали своего начальника и не хотели допустить его увольнения. «Наверху ему фактически сказали: если вы на своих повлиять не можете, то на черта нам такой начальник? Люди, конечно, все были за него, поэтому большинство подписало это письмо, чтобы начальника не убрали». Однако это не помогло: в мае руководитель управления все равно потерял работу.

«Что касается нашего управления, то его в значительной степени обескровили»

Один из уволенных работников ЦИТ Мингорисполкома – Сергей (имя изменено из соображений безопасности) – согласился подробно рассказать свою историю. Он говорит, что до 2021 года никаких претензий к нему в связи с политикой не было: Сергей никогда не участвовал в протестах, его ни разу не задерживали.

«Как я относился к тому, что происходило в стране? Конечно, я был в шоке. Избиения, пытки, убийства – это ненормально. Трудно было поверить, что это реальность. Но я не выходил на акции протеста ни разу – ввиду своей должности и места, где я работаю. Ходил только на дворовые собрания, когда пели песни, разговаривали».

В феврале 2021 года в Центр информационных технологий пришло письмо государственных профсоюзов против санкций. Сначала руководитель профсоюзного комитета разместила это письмо прямо на внутреннем портале предприятия – мол, кто хочет, может подойти и подписаться.

«Но в течение нескольких дней сообщение набрало только три лайка. Я не знаю, сколько всего подписалось, но это был минимум – думаю, единицы. Хотя на предприятии работает до тысячи человек», – говорит он.

В марте к работникам ЦИТ по поводу профсоюзного письма обратилось уже руководство предприятия. «Сказали, что подписать это письмо нужно в добровольно-принудительном порядке. Или будет что-то нехорошее, – рассказывает Сергей. – За других не скажу, но по крайней мере в нашем отделе все отказались».

Через некоторое время Сергея вызвали на беседу к руководству, его снова убеждали подписать обращение.

«Я пытался аргументировать свою позицию. Я – человек аполитичный. Почему я должен высказываться по вопросу, который не находится в моей компетенции? Если речь идет о санкциях, то следует же разбираться. А может, эти санкции – за дело? Невозможно, чтобы просто кучка людей решила ввести санкции неизвестно за что. А если санкции за дело, то как я могу подписать это письмо? Вот в таком русле шла беседа», – рассказывает он. Тогда же вечером Сергея убрали из центрального офиса.

«Глядя на эту ситуацию, некоторые люди ждали завершения контракта и сами увольнялись», – говорит он.

Контракт у Сергея был до осени. Он понимал, что работать ему уже не дадут, и готовился к уходу. «Думал подготовиться к переходу на другую работу. У меня целый план был. Но получилось по-другому. В мае меня предупредили, что у меня и еще нескольких сотрудников осталась неделя. Вопрос был поставлен в ультимативной форме: или мы сами уходим, или убирают руководство ЦИТ. А на их место поставят других, которые все равно нас уберут. То есть в лучшем случае мы можем выиграть какую-то неделю».

В итоге Сергей написал заявление об увольнении по согласию сторон.

Всего в мае под политически мотивированные кадровые чистки в ЦИТ Мингорисполкома попали те, кто во время избирательной кампании 2020 года поставил подпись за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Сергей говорит, что не знает, сколько всего сотрудников ЦИТ лишились работы, но, вероятно, речь идет о десятках человек.

«Что касается нашего управления, то его обезглавили и в значительной степени обескровили. Мы потеряли людей, которые отвечали за важные направления деятельности. Всех под нож – ни на что не смотрели», – отмечает он.

Собеседник издания подчеркивает: его внезапное увольнение было не просто незаконным, но и создавало угрозу для нормального функционирования информационных систем, так как для того, чтобы передать все права другому человеку, нужно время.

«Если постепенно репрессировать всех этих людей, то система сожрет сама себе»

Сергей считает, что если экстраполировать ситуацию в ЦИТ на всю страну, то можно прийти к выводу: чистки инакомыслящих могут привести к катастрофическим последствиям.

«Списки с подписями из штаба Бабарико захватили, оцифровали и начали по ним работать еще с 2020 года. Это до нас только сейчас добрались. Почему только сейчас? Ибо там тоже ресурсы не безграничны.

Но только представьте себе. За Бабарико подписалось более 400 тысяч человек. Если пройдутся по всем – это же будет катастрофа! Люди же, которые подписывались за Бабарико, – это в основном образованные, умные личности. Многие из них занимает руководящие должности.

Если постепенно репрессировать всех этих людей( а я уверен, что далеко не до всех еще добрались), то система сожрет сама себя. Заменить всех этих людей будет невозможно. Это будет катастрофа государственных масштабов», – считает собеседник издания.

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