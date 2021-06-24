Британский премьер заявил, что эсминец Defender находился у берегов Крыма законно 6 24.06.2021, 15:44

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Борис Джонсон

Лондон не признает оккупации полуострова.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский эсминец Defender, следуя через Черное море в Грузию, находился возле берегов оккупированного РФ Крыма законно, пишет «Новое время».

Об этом он сказал в четверг, 24 июня, комментируя утверждение РФ, что военный корабль якобы нарушил ее границы.

«Я считаю, что использование международных вод было вполне уместным, и, кстати, важным моментом является то, что мы не признаем российский аннексия Крыма. Это часть суверенной украинской территории», — цитирует британского премьера The Mirror.

По его словам, экипаж действовал в той ситуации абсолютно правильно.

«Было совершенно правильно, что мы отстаивали право на свободу судоходства, как мы это всегда делали, выбирая кратчайший путь между двумя точками», — добавил Джонсон.

В Минобороны РФ утверждают, что Defender, проплывая мимо оккупированного Россией Крыма, якобы вошел в их территориальные воды, в связи с чем пограничники открыли по нему «предупредительный огонь», а бомбардировщик Су-24М сбросил на пути его следования несколько бомб.

В свою очередь британская сторона это опровергла, сообщив, что ни бомбардировок, ни стрельбы по эсминцу не было, а российские военные суда и авиация вели лишь наблюдение и сопровождение.

Об этом свидетельствует и видео журналистов BBC.

На нем слышны предупреждение военных РФ, что, если Defender не изменит курс, они откроют огонь.

По словам Била, он действительно слышал какие-то выстрелы, однако на большом расстоянии от британского корабля.

«Выстрелы раздаются, но они далеко, вне досягаемости», — отметил он.

Судя по всему, это и было ответом россиян на отказ экипажа эсминца изменить свой курс.

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