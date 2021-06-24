В Сенате США одобрили новые санкции против «Северного Потока-2» 24.06.2021, 15:56

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Ограничения затронут физических и юридических лиц, замешанных в коррупции при строительстве газопровода.

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

«Законопроект предусматривает наложение санкций в соответствии с Актом Магнитского по соблюдению прав человека. Санкции будут охватывать физических и юридических лиц, в том числе компании, совершившие значительные коррупционные правонарушения в процессе планирования, строительства или эксплуатации газопровода Северный поток-2», - рассказал Витренко.

Благодаря законопроекту Госсекретарь США Энтони Блинкен на постоянной основе будет оценивать и отчитываться о наличии коррупционных схем, а также об иностранных гражданах, замешанных в коррупции, «с целью потенциального наложения санкций».

Ожидается, что Сенат и Палата представителей США проголосуют за этот законопроект в ближайшее время, подчеркнул Витренко.

Он добавил, что данные инициативы чрезвычайно важны для Украины.

«Они показывают, что позиция Конгресса по Северному потоку-2 не изменилась: российская труба рассматривается как угроза... Это законодательство может стать реальным инструментом противодействия грязным деньгам в российском геополитическом проекте», - заявил Юрий Витренко.

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