Как в ЕС объясняют санкции против «кошельков Лукашенко» 24.06.2021, 16:20

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коллаж: Еврорадио

Новые ограничительные меры введены не только против судей и силовиков, но и в отношении бизнесменов.

И во всех случаях — за тесные связи с властями. "Еврорадио" изучило мотивировочные части постановления о введении санкций и нашло много интересного.

Семейный бизнес

Именно по разряду "бизнес" идут в санкционном списке Дмитрий Лукашенко и жена его брата Виктора Лилия.

"Через эту организацию [лукашенковский спортивный клуб. — прим.] он ведет бизнес и контролирует ряд предприятий. […] Таким образом, он получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его", — так еврочиновники объясняют санкции в отношении среднего сына Лукашенко.

Объясняя санкции в отношении невестки Лукашенко, Лилии, в ЕС пишут следующее:

"Она была тесно связана с рядом крупных компаний, получивших выгоду от режима Лукашенко, включая Dana Holdings/Dana Astra, концерн Белхудожпромыслы и Eastleigh trading Ltd".

И снова "Синезис"

IT-компания Synesis уже попала под санкции в декабре, после чего начала спешно переименовывать некоторые свои "дочки". Тогда же из состава учредителей вышел Алексей Олексин, но это ему не помогло избежать санкций.

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Теперь отдельным пунктом в санкционных списках значится основатель компании Александр Шатров — тот самый, который запрещал сотрудникам писать в рабочих чатах на белорусском и в целом демонстрировал полную лояльность властям.

"В качестве CEO и владельца ООО "Синезис" Александр Шатров ответственен за решение этой компании предоставить белорусским властям платформу наблюдения Kipod, которая может искать и анализировать видеозаписи и использовать программное обеспечение для распознавания лиц. Таким образом, он способствует подавлению гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата", — пишут еврочиновники.

Сразу после "сливов" о возможном попадании под санкции Шатров передал доли в компаниях, но избежать включения в списки не смог.

Клуб лучших друзей

Сергея Тетерина в обосновании называют одним из ведущих бизнесменов страны, входящих в ближайшее окружение Лукашенко. Последний пункт похож на правду: не каждый бизнесмен косит траву вместе с Лукашенко и делает фотографии с его мамой.

фото: tut.by

"Он публично осудил белорусских спортсменов, выражающих протест против режима Лукашенко, а именно протест против насилия и преследования мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников. Он публично потребовал от спортсменов вернуть все вложенные в них деньги. Таким образом, он получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его", — написано о Тетерине.

Среди упоминаний бизнес-проектов Тетерина есть и информация о его интересах в рекламном бизнесе, о чём Еврорадио подробно писало.

Ровно за Тетериным в списке идет еще один близкий к властям бизнесмен: Михаил Гуцериев, которого Лукашенко называет просто "Миша" и от которого получил в свое время подарок в виде "Майбаха", ну а в 2020-м — десять томографов.

"Он является давним другом Александра Лукашенко и благодаря этому накопил значительное богатство и влияние среди политической элиты Беларуси. "Сафмар", компания, контролируемая Гуцериевым, была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжила поставки нефти на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года", — указывается в документе.

Еще один аргумент — крупный проект по возведению Нежинского ГОКа. Упоминается даже то, что Лукашенко, то ли в шутку, то ли всерьез, обещал переименовать Любань в Гуцериевск.

"Сообщается, что Гуцериев преподнес Лукашенко роскошные подарки. Он также заявил, что является владельцем резиденции, которая де-факто принадлежит Лукашенко, тем самым покрывая его, когда журналисты начали расследование активов Лукашенко. […] По сообщениям СМИ, когда в августе 2020 года были уволены бастующие сотрудники белорусских государственных СМИ, работники российских медиа были доставлены в Беларусь на борту самолета Гуцериева для замены уволенных и поселились в отеле "Минск Ренессанс", принадлежащем Гуцериеву.

Короли логистики и не только

Про упомянутого выше Алексея Олексина пишут, что он поддерживает тесные отношений с Лукашенко и его сыном Виктором. А еще он — предполагаемый владелец еще одной резиденции Лукашенко, "Александрии 2".

Как владельца "Бремино групп", крупной логистической компании, Олексина также упоминают в контексте Виктора Лукашенко.

"Компании "Интер Тобакко" и "Энерго-Ойл", принадлежащие Олексину и его близким родственникам, получили исключительные привилегии на ввоз табачных изделий в Беларусь на основании указа, подписанного Александром Лукашенко, и получили государственную поддержку для создания киосков "Табакерка". Он якобы участвовал в создании первой в Беларуси государственной частной военной компании "ГардСервис", имеющей связи с белорусскими силовиками", — указывают в решении.

Партнера Олексина Александра Зайцева также связывают с Виктором Лукашенко.

"Благодаря доступу к семье Лукашенко Зайцев получает выгодные контракты на ведение своего бизнеса. Он является владельцем Sohra Group, которой предоставлено право экспортировать продукцию государственных предприятий (тракторы, грузовики) в страны Персидского залива и Африки", — упоминают в документе.

Оружие, золото, преференции

Ряд компаний, включенных в список, принадлежит уже упомянутым бизнесменам. Например, Sohra Зайцева.

Ее считают связанной с компанией "БСВТ — Новые технологии", которая занята производством вооружений и модернизацией ракет.

"Sohra, используя свое привилегированное положение, служит посредником между политическими учреждениями и белорусскими госкомпаниями и иностранными партнерами в Африке и на Ближнем Востоке. Она также занималась добычей золота в странах Африки на основе концессий, полученных режимом Лукашенко".

Дальше упомянута "Бремино групп" принадлежащая Олексину, Зайцеву и Николаю Воробью. И "Глобалкастом" Сергея Тетерина.

"Глобалкастом менеджмент" ассоциирована с главой Управления делами Лукашенко и Виктором Шейманом. Компания участвует в контрабанде товаров в Россию, что было бы невозможно без согласия режима, контролирующего пограничников и таможню. […] "Глобалкастом" была первым владельцем "ГардСервис", единственной частной компании, которой Лукашенко разрешил применение оружия".

Наконец, среди фирм, аффилированных с упомянутыми бизнесменами, есть и Новая нефтяная компания. Указывается, что она принадлежит Николаю Воробью, но причастен к ней и Олексин. Также, по мнению еврочиновников, ННК используется для "адаптации белорусской экономики к ограничительным мерам, введенным ЕС".

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