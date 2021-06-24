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В компании Pfizer заявили о высокой эффективности своей вакцины от COVID-19 против штамма «Дельта»

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  • 24.06.2021, 16:20
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В компании Pfizer заявили о высокой эффективности своей вакцины от COVID-19 против штамма «Дельта»

Заявляется о 90% эффективности прививки.

Вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech имеет высокую эффективность против штамма «Дельта». Об этом радиостанции Army Radio 24 июня сообщил представитель компании Pfizer в Израиле Алон Раппапорт, его цитирует Reuters (перевод – «Гордон»).

По словам Раппапорта, данные с мест, где «индийский» штамм вытеснил «британский» вариант коронавируса свидетельствуют о 90% эффективности вакцины Comirnaty в предотвращении COVID-19.

В то же время в минздраве Израиля заявили, что данных для полного представления об эффективности вакцины от Pfizer/BioNTech против штамма «Дельта» пока недостаточно. В стране зафиксировали около 200 случаев заражения «индийским» вариантом вируса SARS-CoV-2.

Reuters, ссылаясь на данные анализа исполнительного агентства минздрава Великобритании Public Health England, отмечает, что вакцины от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca в 90% случаев защищают от госпитализации из-за штамма «Дельта».

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