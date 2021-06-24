Ученые рассказали, как жители далеких звезд могли бы обнаружить Землю 24.06.2021, 16:31

Найдены потенциально обитаемые точки, подходящие для изучения нашей планеты.

Самый результативный способ поиска далеких планет — в отслеживании изменений светимости звезды во время прохождения планеты на фоне ее диска. Более чем из 4400 известных на сегодня экзопланет около 3300 открыли именно таким транзитным методом. И если где-то у далекой звезды инопланетные астрофизики тоже заняты поиском новых миров, они наверняка активно используют этот простой и эффективный подход, сообщает naked-science.ru.

Однако ему доступны далеко не все экзопланеты: очевидно, транзитный метод работает лишь в том случае, если, двигаясь по орбите, небесное тело проходит между материнской звездой и наблюдателем. Поэтому ученые Земли не первый год пытаются определить, из каких именно звездных систем можно заметить нашу планету. Несколько лет назад немецкие астрономы насчитали порядка десяти тысяч таких миров.

Новые, более точные расчеты провели Лиза Кальтенеггер (Lisa Kaltenegger) из Корнеллского университета и Джейки Фаэрти (Jackie Faherty), научный сотрудник Американского музея естественной истории. Их статья опубликована в свежем номере журнала Nature. Авторы работы использовали более актуальные астрометрические данные о положении и движениях более чем миллиарда звезд, собранные европейским зондом Gaia.

Ученые рассмотрели не только те звезды, для которых транзит Земли на фоне Солнца виден сегодня, но и такие, откуда его можно было заметить в течение предыдущих 5000 лет, начиная с эпохи расцвета ранних цивилизаций. На расстоянии 100 парсек (около 325 световых лет) от нас авторы насчитали 1715 подходящих звезд плюс 319, для которых подобные наблюдения станут возможны в течение следующих 5000 лет.

По словам ученых, с точки зрения дистанционного исследования Земли эти 2034 звезды «занимают лучшие места в партере». Более того, 75 из них находятся достаточно близко, чтобы первые радиосигналы, созданные людьми, уже их достигли. А из этих 75 у семи звезд известны потенциально обитаемые экзопланеты, включая Ross-128, которую называют «ближайшим двойником Земли», и водные планеты знаменитой системы TRAPPIST-1.

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