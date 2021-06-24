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В Вильнюсе заочно осудили двух мужчин, которые шпионили в пользу России

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  • 24.06.2021, 17:07
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В Вильнюсе заочно осудили двух мужчин, которые шпионили в пользу России

Сейчас они скрываются.

Злоумышленники собирали информацию об охране помещений экс-президента Дали Грибаускайте. Они установили контакты с сотрудниками охраны и контролировали систему безопасности, сообщает LRT.

По отдельности друг от друга и в разное время, шпионы РФ вербовали литовских граждан, которые интересовали ФСБ РФ в связи с опытом предыдущей работы и наличием больших связей с бывшими и действующими сотрудниками различных литовских учреждений.

Шпионы за вознаграждение собирали и предоставляли информацию, связанную с сотрудниками Департамента охраны руководства Литвы.

Суд признал, что лица, которые осуществляли эту преступную деятельность, стремились получить как можно более полную информацию о нынешних и бывших сотрудников Департамента госбезопасности, в том числе компрометирующего характера.

Одному из шпионов суд уже вынес приговор в 10 с половиной лет лишения свободы, а другому - до 9 лет и трех месяцев. Оба они в настоящее время скрываются в России и находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало польского гражданина по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Мужчина признал себя виновным. Суд принял решение о трехмесячном аресте задержанного.

Также суд в американском штате Коннектикут признал россиянина Олега Кошкина виновным в предоставлении «криптоуслуг», которые помогали хакерам получать доступ к компьютерам.

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