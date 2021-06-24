Украина ввела санкции против российских банков на оккупированных территориях
- 24.06.2021, 17:27
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Указ подписал Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских банков, работающих на оккупированных территориях. Документ, датированный 24 июня, появился на сайте Офиса главы государства.
Под трехлетние ограничения попали 55 банков, среди которых:
«Сбербанк России»;
«Агроинвестицийний коммерческий банк»;
«Аделантбанк»;
«БайкалБанк»;
«Банк Москвы»;
«Бизнес для Бизнеса»;
«Верхневолжская»;
«Газпром Банк»;
«Генбанка»;
«Джаст Банк» и другие.
Также санкции ввели против трех физических лиц:
Александр Аннеков – основатель АО «Севастопольский морской банк»;
Лидия Аннекова – основательница АО «Севастопольский морской банк»;
Роман Святой – судебный пристав-исполнитель так называемого «Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым».