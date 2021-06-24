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Украина ввела санкции против российских банков на оккупированных территориях

  • 24.06.2021, 17:27
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Украина ввела санкции против российских банков на оккупированных территориях

Указ подписал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских банков, работающих на оккупированных территориях. Документ, датированный 24 июня, появился на сайте Офиса главы государства.

Под трехлетние ограничения попали 55 банков, среди которых:

«Сбербанк России»;

«Агроинвестицийний коммерческий банк»;

«Аделантбанк»;

«БайкалБанк»;

«Банк Москвы»;

«Бизнес для Бизнеса»;

«Верхневолжская»;

«Газпром Банк»;

«Генбанка»;

«Джаст Банк» и другие.

Также санкции ввели против трех физических лиц:

Александр Аннеков – основатель АО «Севастопольский морской банк»;

Лидия Аннекова – основательница АО «Севастопольский морской банк»;

Роман Святой – судебный пристав-исполнитель так называемого «Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым».

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