Ученые придумали, как обмануть и нейтрализовать COVID-19 24.06.2021, 17:47

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Исследователи изобрели «наноловушку».

Мысль о том, что вакцинация не самый эффективный способ справиться с COVID-19, появилась не сегодня. «Вирус постоянно мутирует, и скорость мутации выше, чем мы можем уловить. Следовательно, нам необходимо использовать несколько механизмов для контроля его распространения», — заявил Кай Сюй, доцент кафедры ветеринарной биологии в Университете Огайо. Кай Сюй один из авторов исследования групп молекул, которые блокируют способность SARS-CoV-2 связываться с рецепторами клеток человека, проникать в них и размножаться, сообщает popmech.ru.

Исследования нанотел проводились на животных. Нанотела работают как антитела «увеличенной мощности», по сравнению с обычными антителами человека. Они идентифицируют рецептор-связывающий домен (RBD) вируса, который позволяет вирусу связываться с рецептором клетки человека. После этого нанотела захватывают вирусную частицу. Исследователи иммунизировали животных RBD-доменом, частью спайкового белка и бустерными вакцинами, которые применяются во второй фазе вакцинации. И вирусы оказались «пойманными» в ловушку.

Исследователь Кай Сюй добавил, что ученые будут искать такие ловушки, предназначенные для различных мутаций SARS-CoV-2.

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