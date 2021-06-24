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УЕФА отменил правило выездного гола

  • 24.06.2021, 18:05
УЕФА отменил правило выездного гола
фото: uefa

Нововведение вступит в силу с сезона-2021/22.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить правило выездного гола во всех клубных турнирах под своей эгидой.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт УЕФА, нововведение вступит в силу с сезона-2021/22.

Отмечается, что в случае равного счета по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм (два экстра-тайма по 15 минут) и, в случае необходимости, будет проводиться серия пенальти.

Напомним, правило выездного гола использовалось в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По этому правилу, если по итогам двух матчей раунда на вылет у команд был ничейный счет, далее проходила та команда, которая больше забила на выезде.

Это правило действовало с сезона-1965/66, когда УЕФА внедрил его в Кубок обладателей Кубков.

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