Политолог: Крупнейшие предприятия Беларуси могут остановиться

Политолог: Крупнейшие предприятия Беларуси могут остановиться3
- 24.06.2021, 19:37
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Вывезти продукцию через российские порты будет практически невозможно.
ЕС ввел секторальные санкции против режима Лукашенко. Санкции полностью запрещают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.
«Под запрет вывоза через ЕС попали калийные, азотные и фосфорные удобрения.
Вывезти данную продукцию через российские порты будет практически невозможно», — считает политолог Дмитрий Болкунец.
«Крупнейшие предприятия страны могут остановиться», — заключил эксперт.