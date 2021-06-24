Политолог: Крупнейшие предприятия Беларуси могут остановиться 3 24.06.2021, 19:37

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иллюстрационное Фото: белта

Вывезти продукцию через российские порты будет практически невозможно.

ЕС ввел секторальные санкции против режима Лукашенко. Санкции полностью запрещают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.

«Под запрет вывоза через ЕС попали калийные, азотные и фосфорные удобрения.

Вывезти данную продукцию через российские порты будет практически невозможно», — считает политолог Дмитрий Болкунец.

«Крупнейшие предприятия страны могут остановиться», — заключил эксперт.

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