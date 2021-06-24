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Посол США в РФ вернулся в Москву

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  • 24.06.2021, 19:54
Посол США в РФ вернулся в Москву
Джон Салливан

Джон Салливан заявил, что продолжит выступать за демократию и права человека.

Посол США в России Джон Салливан 24 июня вернулся в Москву, сообщил "Интерфакс".

В комментарии агентству дипломат заявил, что рассчитывает на сотрудничество с российским представительством с целью установить стабильные и предсказуемые отношения между двумя РФ и США.

Он сказал, что два государства должны сотрудничать в сферах, где они имеют общие интересы и вести "открытый и откровенный диалог" по вопросам, где есть разногласия.

"Я буду продолжать выступать за демократию, за права человека, за свободные и открытые средства массовой информации в Соединенных Штатах, в России и во всем мире", – добавил Салливан.

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