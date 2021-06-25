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Слава героям!

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  • Ирина Халип
  • 25.06.2021, 7:33
  • 9,314
Слава героям!
Ирина Халип

Не победить с такими соотечественниками просто невозможно.

Вчерашний день стал последним днем терапии, в которой мы все нуждались. Да, минувший год был невыносимо тяжелым. Да, многим из нас пришлось распрощаться со своей прежней вполне удобной жизнью, уже встроенной в матрицу диктатуры. Да, зона комфорта на поверку оказалась обычной клеткой, и от этого многим стало еще хуже. Да, депрессия и неверие постигали каждого – осенью, зимой, весной. Но последний месяц и особенно вчерашний день окончательно поставили нас на ноги. Не победить с такими соотечественниками просто невозможно.

Я каждый день вспоминаю Полину Шарендо-Панасюк в суде. Ее реплики - «перед бандитами не встаю», «вы не суд», «заявляю отвод всей системе», «дать отпор бандиту – честь и обязанность гражданина», - еще войдут в учебники новейшей истории Беларуси. Ее презрительную улыбку, адресованную не только судье и прокурору, но и всей системе, которой Полина заявила отвод, эта самая система будет вспоминать с содроганием. А вскинутая после приговора рука Полины с самодельным плакатом «убывай!» будет сниться диктатору в страшных снах.

Я читаю новости о Наталье Херше – еще одной белоруске, сорвавшей балаклаву с бандита. Она уже полтора месяца находится в ШИЗО гомельской колонии, и я еще больше горжусь соотечественницей: раз в карцере – значит, и в колонии бунтует, отказывается мириться с несправедливостью, отстаивает свои права. Швейцарцам очень повезло, что эта отважная женщина, исполненная достоинства и гордости, – еще и их соотечественница.

Я каждый день вызываю в памяти короткое видео из зала суда после приговора активистам «Европейской Беларуси» и Павлу Северинцу. Вижу, как Павел, которому только что объявили семь лет усиленного режима, в ответ громко и четко, будто на сцене, декламирует «верым, можам, пераможам!». Вижу, как Ефгений Афнагель, Павел Юхневич, Андрей Войнич, Максим Винярский, Дмитрий Козлов поднимают сжатые в кулак руки – они все на передовой, в бою, и в плен не сдаются.

Перечитываю письмо Максима Винярского, которое он на днях прислал сестре. Он пишет, что его поставили на учет как склонного не только к экстремизму, но и к суициду, и сопровождает это ехидным «не дождетесь». Он вспоминает, как прокурор пугал их в суде: «Каждое ваше слово записывается!» А Макс отвечал: «Каждое ваше слово записывается на тех же самых скрижалях». Он предупреждает хиреющую власть, что собирается жить долго – не только для того, чтобы те, кто его сажал, получили по заслугам, но и для того, чтобы строить новую Беларусь, в которой для каждого из нас работы будет очень много.

Вспоминаю Виктора Бабарико год назад – утверждающего, что диктатуры в Беларуси нет и верящего в честные выборы при Лукашенко, - и сравниваю его с сегодняшним Бабарико. Того, прежнего, я не понимала, как не понимала любого, кто говорил, будто в Беларуси нет диктатуры. А этот новый Виктор Бабарико, сидящий на скамье подсудимых и предупреждающий о румынском варианте смены власти, вызывает восхищение. Он не признал вину, хотя возможности поторговаться и договориться несомненно были. Бабарико спокоен и может себе позволить улыбаться, когда прокурор требует 15 лет тюрьмы. Он просто знает, что прав.

А вчера мы все увидели, как в гомельском СИЗО заводят в клетку Николая Статкевича. Закрытый суд, отсутствие родных и друзей, больше года в камере, невыносимые условия, обильно приправленные аномальной жарой, – и что мы видим? Николай с прямой спиной и высоко поднятой головой заходит в клетку со словами «Жыве Беларусь!». При том, что в зале – лишь вертухаи да пропагандисты (пропагандисты, кстати, сдуру и распространили то видео). И фраза «жыве Беларусь!», выкрикнутая Статкевичем в пространство, - это последняя волшебная таблетка, последний сеанс терапии, который исцеляет окончательно. Статкевича не меняют ни прошедшие и будущие тюремные сроки, ни опасности и риски. Он ведет себя одинаково отважно и в тюрьме, и на воле. Со своими принципами и убеждениями он в разные периоды истории может оказаться в мейнстриме, а может и в абсолютном меньшинстве. Его и это не изменит. Зато благодаря таким людям меняется страна.

Я постоянно листаю в памяти эти окрашенные мужеством наших героев июньские дни, как письма дорогих людей. Это они, белорусы, ставшие действительно дорогими нам всем, из своих тюрем излечили нас. Они позаботились о том, чтобы мы не поддались унынию и остались в строю. Они силой собственного духа выломали решетки и встали в сцепку с нами. Стоять рядом с ними – честь. Быть их соотечественниками – гордость. Получать от них письма – радость. Увидеть их на свободе – победа.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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