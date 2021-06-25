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США оставят в Афганистане порядка 650 военных

  • 25.06.2021, 7:36
США оставят в Афганистане порядка 650 военных
иллюстрационное фото

Контингент будет отвечать за безопасность дипломатов.

США намерены после вывода американских военных из Афганистана оставить небольшой контингент в 650 военных.

Об этом сообщает Associated Press.

Военные армии США, которые останутся в Афганистане, будут отвечать за безопасность дипломатов. Также часть военных будет работать вместе с турецкими коллегами в аэропорту Кабула.

Источники издания отметили, что вывод основных частей американских и международных сил из Афганистана завершится к 4 июля.

В конце мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страна выводит свои войска из Афганистана, немного опережая график.

США 25 апреля начали вывод войск из Афганистана. После вывода войск США намерены и дальше предоставлять властям Афганистана экономическую, гуманитарную и другую помощь.

Американские войска ввели в Афганистан в 2001 году при президенте Джордже Буше-младшем. Такое решение было принято после терактов 11 сентября.

3 мая глава Госдепартамента США Энтони Блинкен допустил, что после ухода из Афганистана американских военных к власти в стране может прийти движение Талибан.

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