В Орше произошли аварии сразу на четырех трансформаторных подстанциях 5 25.06.2021, 7:40

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Без света остались семь многоквартирных домов.

В Орше 24 июня аварии произошли сразу на четырех трансформаторных подстанциях. Без света остались семь многоквартирных домов.

Причиной в Минэнерго называют сильную жару. Подача электроэнергии была восстановлена к 21:20.

Орша оставалась без электричества уже вечером 23 июня. В результате аварии на Лукомльской ГРЭС без света оказались Могилев, Орша, Шклов, Белыничи, Круглое.

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