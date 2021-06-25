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В Орше произошли аварии сразу на четырех трансформаторных подстанциях

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  • 25.06.2021, 7:40
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В Орше произошли аварии сразу на четырех трансформаторных подстанциях

Без света остались семь многоквартирных домов.

В Орше 24 июня аварии произошли сразу на четырех трансформаторных подстанциях. Без света остались семь многоквартирных домов.

Причиной в Минэнерго называют сильную жару. Подача электроэнергии была восстановлена к 21:20.

Орша оставалась без электричества уже вечером 23 июня. В результате аварии на Лукомльской ГРЭС без света оказались Могилев, Орша, Шклов, Белыничи, Круглое.

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