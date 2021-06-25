Штамм Delta: медики назвали три новых симптома, еще не вошедшие в «официальный» список 3 25.06.2021, 7:45

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Индийская разновидность коронавируса вынудила большинство стран изменить свою тактику в последние недели.

Разновидность индийского штамма коронавируса Delta, который был впервые обнаружен в Индии, вызывает рост случаев заболевания по всему миру.

На правительственном брифинге Великобритании министр по вакцинам Надхим Захави был возмущен тем, что «официальный список» не включает новые симптомы коронавируса, пишет Еxpress.

Вирус Delta, впервые обнаруженный в Индии, вынудил большинство стран изменить свою тактику в последние недели. Это связано с опасениями по поводу его большей переносимости. Однако правительства, похоже, медлят, когда дело доходит до обновления списка симптомов нового варианта Delta. В настоящее время чаще всего сообщается о головной боли, боли в горле и насморке.

В ВОЗ заявили, что лучшая защита от вируса Delta - полная вакцинация. В Украине уже сделано более двух миллионов прививок от SARS-CoV-2.

Ранее в Офисе президента обсудили с МОЗ и МИДом, как оградить граждан Украины от опасного индийского штамма коронавируса Delta. Руководство страны намерено ограничить миграцию между Украиной и странами со вспышкой агрессивного штамма.

Напомним, новый штамм индийского SARS-CoV-2 типа Дельта уже зафиксирован в 92 странах мира и он представляет высокую угрозу для Украины, хотя случаев заболевания этим штаммом в стране пока не регистрировалось.

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