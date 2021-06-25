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The Telegraph: Решение о проходе британского эсминца вблизи оккупированного Крыма принимал Джонсон

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  • 25.06.2021, 8:09
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The Telegraph: Решение о проходе британского эсминца вблизи оккупированного Крыма принимал Джонсон
Фото : Crown copyright

Премьер-министр Великобритании принял волевое решение на фоне разногласий между главой МИД и министром обороны.

Окончательное решение о проходе британского эсминца в Черном море вблизи оккупированного Крыма принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает The Telegraph.

Журналисты издания сообщают, что планы о проходе эсминца вблизи оккупированного полуострова стали предметом спора между главами МИД и Минобороны Великобритании. Министр иностранных дел Доминик Рааб считал, что РФ может агрессивно отреагировать на такое решение.

По данным издания, из-за разногласий итоговое решение принимал премьер-министр Борис Джонсон.

Что произошло с эсминцем Defender

23 июня Министерство обороны России сообщило, что российские военные открыли огонь по курсу британского эсминца Defender, который вошел в Черное море. В ведомстве заявляли, что корабль зашел в «российские территориальные воды». На самом деле он находился в украинских водах возле оккупированного Россией Крыма.

В тот же день Министерство обороны Великобритании опровергло заявление российских коллег. Там подчеркнули, что судно совершало мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и никаких обстрелов не было.

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