Белорусы Варшавы вышли на акцию в поддержку Тихановского, Статкевича и других героев 25.06.2021, 8:19

Акция «Свобода политзаключенных — наша свобода» прошла возле здания посольства.

В Варшаве активисты «Народной Грамады» и представители белорусской диаспоры пикетировали посольство, протестуя против репрессивной политики официального Минска.

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

Акция «Свобода политзаключенных - наша свобода» приурочена к началу закрытого суда над Статкевичем, Тихановским, Лосиком и другими героями Беларуси.

Параллельно пикеты прошли в Литве и Украине.

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