закрыть
25 июня 2021, пятница, 10:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названа неожиданная польза шоколада для женщин

3
  • 25.06.2021, 8:27
  • 3,616
Названа неожиданная польза шоколада для женщин

Употреблять продукт следует по утрам.

Ученые из Гарвардской медицинской школы и испанского Университета Мурсии назвали неожиданную польза шоколада по утрам. Исследователи доказали, что у женщин в постменопаузе легче уходит лишний вес и снижается уровень сахара в крови, если на завтрак они позволяют себе немного молочного лакомства, пишет издание The FASEB Journal (перевод — lenta.ru).

Специалисты провели эксперимент, в котором поучаствовали 19 женщин в постменопаузе. В течение 14 дней некоторые из них питались привычными для себя продуктами, другие съедали 100 граммов молочного шоколада в течение часа после пробуждения, а третьи — за час до сна.

У тех, кто позволял себе сладкий продукт по утрам, вес не увеличился, а контроль аппетита, состав микробиоты кишечника и другие показатели улучшились. У женщин также уменьшился объем талии и уровень глюкозы в крови в течение дня. Вечерний прием шоколада способствовал увеличению физической активности на следующий день в среднем на 6,9 процента. Кроме того, у женщин, употребляющих лакомство на ночь, снизился аппетит и тяга к сладкому.

При этом женщины ограничивали свой рацион в других источниках калорий. Те, кто позволяли себе шоколад утром, уменьшили количество потребляемых калорий на 16 процентов, а их «вечерние» коллеги — на 10 процентов. Авторы исследования подчеркивают, что важно не только выбирать конкретные продукты для употребления, но и особое время для них.

Ранее ученые раскрыли истинную пользу какао для мозга. У пожилых людей этот продукт помогает укрепить память, однако положительное влияние биодобавок ограничено и в целом не улучшает состояние мозга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип