Агония режима достигает апогея8
- Телеграм-канал «Баста!»
- 25.06.2021, 8:45
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Переломный момент настал.
Агония режима достигает апогея. У деда зашкаливает градус шизофреничного бреда: может, старик перегрелся, а может, санкции ему в глаз попали.
Сейчас стало очевидно даже заядлым скептикам — переломный момент настал.
В такой ситуации главное: продолжать быть последовательными, эйфорию отложим до победы.
Нам нужно быть смелыми, каждому на полшага смелее чем вчера. А еще быть деятельными в борьбе.
Забастовки, митинги, открытые письма, солидарность, волонтерство — все методы по-своему хороши. Продолжаем нести правду, бороться за справедливость, и вдохновлять уже потухших белорусов.
Только от нас зависит, как быстро мы избавимся от диктатуры.
Так давайте сделаем это!
Жыве Беларусь!
Телеграм-канал «Баста!»