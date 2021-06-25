Агония режима достигает апогея 8 Телеграм-канал «Баста!»

25.06.2021, 8:45

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Фото: belsat.eu

Переломный момент настал.

Агония режима достигает апогея. У деда зашкаливает градус шизофреничного бреда: может, старик перегрелся, а может, санкции ему в глаз попали.

Сейчас стало очевидно даже заядлым скептикам — переломный момент настал.

В такой ситуации главное: продолжать быть последовательными, эйфорию отложим до победы.

Нам нужно быть смелыми, каждому на полшага смелее чем вчера. А еще быть деятельными в борьбе.

Забастовки, митинги, открытые письма, солидарность, волонтерство — все методы по-своему хороши. Продолжаем нести правду, бороться за справедливость, и вдохновлять уже потухших белорусов.

Только от нас зависит, как быстро мы избавимся от диктатуры.

Так давайте сделаем это!

Жыве Беларусь!

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