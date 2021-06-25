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На Чехию обрушился мощный торнадо

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  • 25.06.2021, 8:57
  • 3,632
На Чехию обрушился мощный торнадо

Метеорологи отнесли его к четвертому уровню по шкале Фуджита.

Недалеко от границы Чехии с Австрией обрушился торнадо, который вызвал масштабные разрушения и унес жизни пятерых человек. 150 ранены, передает ceskenoviny.cz.

Торнадо срывал крыши зданий и переворачивал автомобили. Красный Крест направил на место происшествия машины скорой помощи.

Метеорологи отнесли торнадо к четвертому уровню по шкале Фуджита с оценкой ущерба от "значительного" до "сильного".

По меньшей мере 30 000 домов остались без электричества. Повреждены целые улицы, церковь и школа в селе Груськи у австрийскоой границы. Ветер выбил окна и повалил деревья,которые перекрыли дороги.

Бурные торнадо - редкое явление в Чешской Республике, последний зафиксирован в 2018 году.

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