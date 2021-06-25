Жара вскрыла огромное количество проблем в системе здравоохранения Беларуси 3 25.06.2021, 9:12

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Медицинские учреждения оказались не готовыми к такой погоде.

«Мы всегда шутили о том, что коммунальщики никогда не бывают готовы к внезапному приходу зимы в декабре. Так и учреждения здравоохранения оказались не готовы к жаркой погоде, которая совершенно неожиданно случилась летом», — пишет телеграм-канал «Белые халаты»:

— Онкодиспансер страдает от жары не меньше других. По документам, как сообщают нам коллеги, в 4 корпусе на 9 этаже, кондиционер и вентиляция работают, а на деле — 29-30 градусов в операционной. С хирургов буквально льется пот, некоторые медики, особенно те, кто в возрасте, а также студенты/интерны иногда не выдерживают жары и теряют сознание.

Также одной особенностью онкодиспансера, инициативой руководства клиники, явилось ограничение ПЦР-тестирования для пациентов с клиникой COVID. Пациентам делают только анализы на антитела и коллеги сообщают о том, что эти анализы довольно низкоинформативны.

Сообщают, что медики недополучают ковидные доплаты. Администрация УЗ ссылается на недостаток финансов.

Также мы продолжаем получать сообщения о том, что в поликлиниках города Минска жара стоит неимоверная. В третьей городской поликлинике администрация ЛПУ говорит лишь, что это временно и «нужно потерпеть», не позволяя сотрудникам даже вентиляторы, так как это — трата электроэнергии, за которую нужно платить.

Напоминаем вам, что для вас и ваших пациентов подобная жара — небезопасные условия. Вы можете писать обращения в вышестоящие инстанции, отказываться от выполнения работы в связи с опасными для вашего здоровья условиями труда.

Ответственный медик — это хорошо, но нужно четко понимать грань, где заканчивается чувство ответственности и начинается тепловой удар. Коллеги, знайте свои права и берегите себя!

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