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За минуту до третьей мировой

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  • Игорь Яковенко
  • 25.06.2021, 9:21
  • 6,318
За минуту до третьей мировой
Игорь Яковенко
Фото: RFE/RL

Кремль живет в параллельной реальности.

За годы путинского правления мир как-то привык, что российский лидер, а вместе с ним и все его окружение живут, по меткому замечанию Ангелы Меркель, в параллельной реальности. Но в какой-то момент настоящая реальность, назовем ее «реальность – 1» и путинская «реальность – 2» соприкасаются и происходит конфликт. Как, например тот, что произошел 23.06.2021 у берегов Крыма с британским эсминцем «Дефендер».

Министерство обороны России считает, что «Дефендер» зашел в российские территориальные воды, поэтому российские военные открыли предупредительный огонь по курсу его движения.

По данным ведомства Шойгу, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца "Дефендер". Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля, утверждается в сообщении. По версии минобороны РФ британский эсминец испугался и сменил курс.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - гордо рапортует минобороны России.

По версии британских военных все было совсем не так, а именно размеренно, буднично и даже скучновато.

"Дефендер" осуществлял плановый переход из Одессы в направлении Грузии через Черное море, - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. - Согласно обычной для этого маршрута практике, корабль следовал по международно-признанному коридору разделения движения… Как обычно происходит в таких случаях, российские корабли следили за его проходом, кораблю также сообщили об учениях, которые проходили от него на некотором расстоянии".

То есть, никто по эсминцу «Дефендер» не стрелял, никто в него бомбы не метал, а русские были деликатны и предупредительны. В том смысле, что предупредили британских моряков о своих учениях.

Две разные картины мира.

Путинская Россия считает Крым своей частью, украинский народ частью русского народа, Украину – географическим и историческим недоразумением, а Черное и азовское моря – своими внутренними озерами. Но так считает только путинская Россия.

Весь мир думает иначе. Крым – это Украина, оккупированная Россией, украинский народ – один из европейских народов, Украина – крупное европейское государство, а Черное море открыто для судоходства.

И этой общепринятой картиной мира руководствовался «Дефендер» когда спокойно шел из украинского порта Одессы в украинских водах мимо украинского Крыма, направляясь в Грузию.

Российская картина мира была обильно представлена в программе «60 минут» от 23.06.2021. Вот лишь два фрагмента.

Лидер ЛДПР Ж (дословное цитирование):

«Мы помним Крымскую войну! Это была репетиция Первой мировой! Британия всегда ненавидела нас! Британцы – они обречены! Они убили Павла Первого, Александра Первого, Распутина! Нам надо в следующий раз не предупреждать, а уничтожать на дальних подступах! Это последний вздох дряхлого британского льва и с ним будет покончено! Никогда НАТО не будет воевать с Россией! Мы можем Лондон разбомбить! Мы можем весь британский флот утопить и ничего не будет! Они сытые, довольные, а воюют голодные! Украине – конец! Надо арестовать Зеленского!». Конец цитаты.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой:

«Стрелять на поражение, давать по зубам! Еще раз зайдут – потопим! У них дряхлый лев, а у нас молодой медведь! Украина – это европейское Сомали! Медузы в черном море за нас! Украина – это просто недоразумение на карте Европы». Конец цитаты.

Безумные речи не всегда конвертируются в безумные поступки. Тем более что в путинской России за воинственное речеиспускание отвечают одни, а за поступки, в том числе за военные действия – другие. И тут уместно вспомнить конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, в ходе которого Вооружённые силы России и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Почему тогда украинские корабли задержали, украинских моряков взяли в заложники, а «Дефендер» даже не попытались задержать?

Причина даже не в том, что попытка осуществить прием «навал», с помощью которого сторожевик ФСБ задержал маленький украинский буксир, в случае с «Дефендером» выглядела бы как попытка Моськи навалиться на слона. При всем своем публично демонстрируемом безумии, Путин и то его окружение, ответственное за производство не только слов, но и решений, периодически выглядывают за пределы своей параллельной реальности в реальность настоящую. Поэтому совсем уж самоубийственных поступков пока не совершают. А попытка потопить или даже просто задержать британский ракетный эсминец, являющийся частью вооруженных сил ядерной державы – члена НАТО, это поступок близкий к самоубийству. Да и в отношении украинских кораблей ситуация изменилась. Учения Sea Breeze, в которых вместе с Украиной принимают участие 32 страны НАТО и партнеров, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций, демонстрируют России, что хотя Украина и не член НАТО, коллективный Запад ее на съедение Путину не отдаст…

Аналогии с Крымской войной, о которой вспомнил лидер ЛДПР, при всей своей условности, весьма полезны. Николай Первый тоже жил в мире, сотканном из воспоминаний о победе над Наполеоном, о том, что Россия – жандарм Европы, Черное море должно стать внутренним озером Российской империи. В результате Россия потеряла весь Черноморский флот, территории и политическое влияние.

С тех пор прошло более 160 лет, а ура-патриотическая риторика почти не изменилась. Вот что писал тогда «наше почти всё» Федор Иванович Тютчев:

«Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым годом всё сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвётся когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал… Это весь Запад пришёл выказать своё отрицание России и преградить ей путь в будущее».

Если не знать автора, можно решить, что это спич кого-то из обитателей шоу ненависти российского телевизора…

А вот участник Крымской войны Лев Толстой, великий предок своего ничтожного потомка, был скорее пацифистом и не любил патриотов. Видимо, человек с мозгами и совестью, побывавший на войне неизбежно становится пацифистом. Может быть именно поэтому фронтовики Хрущев и Брежнев всякий раз, подойдя к смертельной черте противостояния в Холодной войне, находили пути компромисса. К сожалению, у Путина такого опыта нет, поэтому ему, видимо, кажется что в войне погибают только враги как в его любимом мультике про уничтожение Флориды…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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