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Ученые обнаружили необычные умения у древних майя

  • 25.06.2021, 9:35
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Ученые обнаружили необычные умения у древних майя

Они проявились в особенностях обустройства городов.

Тикаль, появившийся в VII веке до н. э., а закончивший свое существование лишь к концу X века, был одним из важнейших центров цивилизации майя. По оценкам исследователей, в период расцвета, который пришелся на первое тысячелетие нашей эры, население столицы составляло от 100 до 200 тысяч человек. Город можно назвать «каменными джунглями» древности – здесь были мощеные площади, дороги, храмы и высокие пирамиды. Однако ученые из Университета Цинцинати (США) выяснили, что водохранилища города находились в живописных парках с дикой растительностью, пишет «Вокруг Света. Украина».

Ученые разработали новую систему анализа древней ДНК растений в отложениях храма и дворцовых резервуаров Тикаля. В сотрудничестве с флоридской компанией Rapid Genomics они создали зонд для отбора ДНК растений в образцах осадочных пород. Так удалось амплифицировать небольшие нити ДНК из хлоропластов и сопоставить древние образцы Тикаля с данными из известных видов растений. Также ученые провели анализ микробной ДНК из образцов отложений водохранилища.

Исследователи обнаружили более 30 видов деревьев, трав, виноградных лоз и цветов, которые росли поблизости. Среди десятков растений, росших в этом месте, авторы исследования обнаружили дикий лук, инжир, дикую вишню. А также два вида трав. Семена трав могли занести в водоем птицы.

Дальнейший анализ показал, что майя не высаживали растения, а оставляли зоны вокруг водохранилищ дикими. Это помогало предотвратить эрозию и обеспечивало население лекарственными растениями и фруктами. «В Тикале был жаркий климат. Довольно трудно выжить, когда пять месяцев в году не идет дождь. В такое время водоемы поддерживали жизнь местных. Поэтому они иногда защищали их, не вырубая деревья и сохраняя священную рощу», — отметил палеоэтноботаник Дэвид Ленц, автор работы.

По словам ученых, парк был не очень большим: примерно 50 на 50 метров. Но он ярко выделялся на фоне центрального района города, который был, по сути, полностью вымощен и заполнен постройками, окрашенными в красный.

Кроме того, ученые выяснили, что в Тикале существовала сложная система водохранилищ и каналов, поддерживающая жизнь в городе. Поскольку пористые породы в этом регионе препятствовали образованию озер, майя были вынуждены запасаться водой во время сезона дождей. Они покрывали дно оврагов глинистыми материалами, препятствовавшими просачиванию воды в пористую почву.

В Храмовом резервуаре — самом высоком и маленьком водохранилище — исследователи обнаружили систему очистки воды в виде отложений из тонкого песка, который пропускал воду и мешал проникновению крупных частиц грязи и органики. При переполнении этого резервуара вода проникала в другие хранилища, располагавшиеся ниже.

Развалины Тикаля располагаются на территории современной Гватемалы. Они были найдены в XVII веке, а археологические раскопки здесь продолжаются с XIX века.

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